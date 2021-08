Impulstar, gloire au foot de rue !

Pour son dixième anniversaire, Impulstar, le plus grand tournoi de foot de rue en France, met les petits plats dans les grands. Avant le tournoi masculin qui a lieu ce 30 août à Paris, les festivités ont démarré vendredi dernier à Argenteuil, avec un tournoi réservé aux jeunes filles et l’inauguration d’un city stade en collaboration avec Instagram, partenaire sur l’ensemble de cette « Décima » jusqu’à la grande finale.



27

La Ragemanie en stand-by

Le football, sujet le plus populaire sur Instagram

Tous propos recueillis par Gad Messika

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

, se réjouit Xavier Péricat, premier adjoint au maire d’Argenteuil, en désignant la grosse centaine de personnes qui se sont déplacées jusqu’à l’allée Fernand Léger, située entre la gare qui voit s’arrêter le RER J et le quartier du Val d’Argent. Sous les nuages qui survolent le 9-5 de ce vendredi d’août, les petits veinards encore en vacances peuvent se vanter d’avoir un joli cadeau de rentrée : un city stade flambant neuf. L’idée émane d’Impulstar . Fondé par Bernard Messi, dit « Nar-B » , ce qui devait être un simple tournoi de quartier destiné à récolter des fonds pour financer les obsèques d’un jeune du quartier décédé en deux roues, est devenu en l’espace de 10 ans le rendez-vous incontournable de la crème du football de rue. Chaque année, les équipes de Nar-B sillonnent les quartiers de France pour organiser des tournois faits de qualifications régionales, puis d’une finale nationale jouée à Paris. Pour célébrer ses dix ans, c’est donc naturellement qu’Impulstar a décidé de fêter son anniversaire en deux parties : un tournoi de foot féminin disputé ce jour sur ses terres d’origines, suivi lundi prochain de son homologue masculin organisée sous la tour Eiffel.Au micro, Namnata Traoré,du RC Lens et ambianceuse du jour, lance le tournoi.Sur les coups de 15h30 les huit équipes débarquent sur le terrain avec le sourire. On retrouve Grigny, Bobigny, Cergy, Colombes, deux équipes d’Argenteuil, le Zoo’zer FC et le PSG. Avant de passer aux choses sérieuses, chaque adolescente récupère tenue et chaussures offertes par Adidas auprès de Djacklyne, trente deux ans et superviseure du tournoi., confesse, amusée, cette ancienne joueuse professionnelle passée notamment par Issy-les-Moulineaux. Cela fait six ans qu’elle a rejoint l’équipe d’Impulstar et elle n’a pas tardé à comprendre la méthode de travail :Le tournoi, présenté comme une exhibition, offre des rencontres loin d’être amicales. Le début de la compétition coïncide avec l’arrivée du soleil dans le 95.balance, façon Al Pacino de, une joueuse à son équipe. Il ne faut pas oublier que la philosophie ambiante du Val d'Argent se résume en un seul mot, sorti du lexique local, la Ragemanie. Une philosophie résumé par Yannick, un des acolytes de Nar-B, tout sourire :Malheureusement un problème est venu freiner l’ascension des jeunes gens d’Impulstar : la COVID-19. Un problème de taille qui a dû retarder le dixième anniversaire de la firme. Sagement, Nar-B préfère utiliser ce repos forcé d’un an et demi pour gommer certaines lacunes., raconte Bernard entre deux crocs dans un sandwich. Le meneur de jeu d’Impulstar n’oublie pas la dimension sociale de son entreprise durant cette crise sanitaire.. Nar-B pourra aussi compter sur Galo Diallo qui est l’homme providentiel d’une rencontre : celle entre Impulstar et l’un des ogres des réseaux sociaux, Instagram., pose tout de suite Guillaume Thévenin, le responsable des partenariats médias et des personnalités publiques pour l'Europe du sud de l'application créée en 2010, qui accompagne Nar-B depuis un an. Présent sur le tournoi, l'homme avoue avoir été séduit par la vision du monde de l'entrepreneur :Non loin de là, difficile de savoir si Fatou compte se lancer dans une carrière de footballeuse. Mais ce qui est sûr, c'est que l'adolescente sait s'adresser à sa communauté, lorsqu'elle découvre un point de règlement propre aux tournois Impulstar : chaque victime de petit-pont écope de 10 secondes de pénalité., lance la taulière de l'équipe de Grigny à Divine, Soumaya, Laure, Inès et Mélanie, ses coéquipières.Yannick, l'acolyte de Nar-B, revient aux choses sérieuses :Et pour se rendre compte, il suffit d'écouter Guillaume Thévenin, footballeur d’un lycée de Combs-la-ville :Pour asseoir un peu plus la domination du football sur son réseau social, Insta dévoile même ce vendredi, sur l'un des murs du Val d'Argent, une fresque monumentale réalisée par le street artist américain Corey Pane., commente en se marrant Djacqueline, avant de reprendre, plus sérieuse.Et Nar-B ne compte pas s'arrêter là.Nous voilà prévenu(e)s.