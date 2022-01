Report refusé et déplacement pour rien : la soirée lunaire du Venezia FC à Salerne

Awaiting arrival of home team.00’ | Salernitana 0-0 Venezia#SalernitanaVenezia — Venezia FC (@VeneziaFC_EN) January 6, 2022

La Serie A en plein cirque.Touchée par la Covid-19 (onze personnes dont neuf joueurs au décompte de mardi) et placée en quarantaine, l’US Salernitana a été dans l'incapacité de pouvoir accueillir Venise ce jeudi soir à l'occasion de la vingtième journée de Serie A (les rencontres entre Bologne et l'Inter, entre l'Atalanta et le Torino et entre la Fiorentina et l'Udinese ont d'ailleurs connu le même sort). Les autorités sanitaires locales ont même décrété l'annulation de ce match, mais la Serie A ne l'a pas entendu de cette oreille : si une équipe peut présenter au minimum treize joueurs (dont un gardien) nés avant le 31 décembre 2003, alors la Ligue estime qu'elle doit disputer la rencontre La demande de report prononcée par la Salernitana ayant été retoquée par l'instance du football italien, le Venezia FC n'a donc pas eu d'autre choix que de se présenter à Salerne en sachant pertinemment que la confrontation ne pourrait pas avoir lieu. Après un échauffement pour du beurre de la part despuis 45 minutes d'attente, le corps arbitral a fini par suspendre la rencontre, l'équipe locale ne s'étant évidemment pas présentée. Et les visiteurs sont repartis direction la Vénétie., a déclaré le vice-président du VFC Andrea Cardinaletti, a lui lâché le directeur sportif du club Mattia Collauto.Reste maintenant à connaître l'issue de cette drôle d'histoire.