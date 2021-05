Renversé par Nice, Lyon jouera la Ligue Europa

Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Dubois (De Sciglio, 74e), Marcelo, Denayer, Cornet - Bruno Guimarães (Slimani, 62e), Caqueret (Mendes, 67e) - Toko-Ekambi, Paquetá, Aouar (Cherki, 67e), Memphis. Entraîneur : Rudi Garcia.



Nice (4-3-3) : Benítez - Atal, Todibo, Saliba, Kamara - Thuram, Lees-Melou, Boudaoui - Gouiri, Dolberg, Rony Lopes (Ndoye, 78e). Entraîneur : Adrian Ursea.

Le plan Aulas n'a donc pas fonctionné.Après la défaite de son équipe face à Lille, le président lyonnais avait annoncé à ses joueurs qu'ils allaient gagner les quatre derniers matchs et que Monaco ferait un faux pas. Mais n'en déplaise au boss lyonnais, ses hommes ont complètement craqué en deuxième période au Groupama Stadium face à Nice (2-3) et terminent donc à la fameuse place du con, qualificative pour la Ligue Europa. Pour son très probable dernier match sous le maillot de l'OL, Memphis Depay a pourtant montré qu'il incarnait le facteur X de l'équipe lyonnaise cette saison. Le Néerlandais allume la première brèche après cinq minutes, avant de servir Karl Toko-Ekambi deux fois. Un but validé par la VAR, grande actrice de cette première période. La vidéo oublie en effet un penalty pour Lyon, avant de valider l'égalisation niçoise de Kasper Dolberget de refuser le but du break d'Houssem Aouar avant le repos. Loin d'être ridicules malgré l'absence d'enjeu, les Niçois mettent cependant Anthony Lopes plusieurs fois à contribution.Si les Gones maîtrisent globalement les débats en première période, les hommes de Rudi Garcia craquent au retour des vestiaires. Ainsi, Hassane Kamara profite d'un mauvais renvoi de la défense lyonnaise pour envoyer une sacoche dans la lunette d'Anthony Lopes. Sonné, l'OL est ensuite trahi par un ancien de la maison en la personne d'Amine Gouiri. L'international espoir botte parfaitement un coup franc sur le crâne de William Saliba, qui ne manque pas de chambrer son adversaire. Alors que l'OL doit marquer deux fois pour repasser devant Monaco, les potes de Rayan Cherki ne redressent pas la barre et offrent un bien mauvais cadeau de départ à Memphis Depay et Rudi Garcia.Une page se tourne, à l'OL.