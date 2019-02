Rennes tient le choc face à l'OM

Trois jours après son exploit européen, Rennes a tenu le choc (1-1) face à un OM aux deux visages. Les Rouge et Noir terminent leur belle semaine avec la satisfaction d'avoir bien résisté, mais avec le regret de ne pas avoir gratté quelques points sur un concurrent direct à l'Europe après l'ouverture du score d'André.

Une entame rêvée

Germain le Lynx

Rennes (4-2-3-1) : Koubek - H. Traoré, Da Silva, Mexer, Zeffane (Bensebaini, 13e) - André, Grenier - Del Castillo, Bourigeaud (Hunou, 76e), I. Sarr (Gélin, 79e) - M. Niang. Entraîneur : Julien Stéphan.



Marseille (4-4-2) : Mandanda - Sakai, Ćaleta-Car, Kamara, Amavi - Thauvin, Sanson, Lopez, Ocampos - Balotelli (Payet, 75e), Germain. Entraîneur : Rudi Garcia.

Par Andrea Chazy

Prolonger le rêve tout en remettant les pieds sur terre. Un dilemme cornélien en temps normal à la suite d'un succès européen, encore un peu plus alors que s’écrit la plus belle page du club sur le plan européen. Dès samedi, deux jours après en conférence de presse, Julien Stéphan s’était montré clair : «Le coach rennais savait donc que la réception de l’OM ne serait pas une rencontre comme les autres, que les Olympiens restaient sur trois succès de rang en championnat et qu’il faudrait que son équipe se montre forte. Physiquement, mais aussi mentalement. Et Rennes a répondu présent, pendant un peu plus d'une mi-temps. Avec, au bout de la deuxième, un match nul 1-1 plutôt logique.Si quelques irréductibles fans des Rouge et Noir sont regroupés dans un bar proche de la cathédrale de Séville pour prolonger l’ivresse, les autres sont de retour pour garnir un Roazhon plein à craquer. Avec huit titulaires présents jeudi alignés d’entrée, les supporters rennais sont gâtés et assistent le sourire aux lèvres à une entame idéale de leurs protégés. Sur un corner, les Bretons exultent même au bout de sept petites minutes.Le moment choisi par Benjamin André, qui fausse compagnie à Boubacar Kamara , pour placer une tête prolongée par Balotelli dans les filets de Mandanda. L’OM est hors du coup et résiste tant bien que mal aux multiples offensives rennaises, même si c’est sur coup de pied arrêté que Rennes est le plus dangereux. Il s’en faut d’ailleurs de peu pour que Grenier expédie un coup-franc « juninhesque » sous la barre de Mandanda (30). Oui, le Stade Rennais est bien redescendu sur la planète Terre et est bien décidé à prendre trois points précieux pour l’Europe. Même sans Ben Arfa.Les minutes défilent depuis la reprise de la seconde période, et la fatigue de la semaine commence à se faire sentir peu à peu du côté des joueurs de Stéphan. En face, l’OM sort progressivement de sa tanière et va se remettre rapidement la tête à l’endroit. Florian Thauvin dépose un centre délicieux sur la tête de Valère Germain qui ne tremble pas (56), même après avoir pris un bus nommé Damien Da Silva . L’attaquant marseillais, bien plus à l’aise en appui de Mario Balotelli , n’est même pas loin du doublé après une sortie manquée de Koubek (62). Sans réussite. Rennes a laissé passer l’orage, et n’est d'ailleurs pas loin d’enlever la mise lorsque Niang bute sur Mandanda (75). La tension monte, Sarr et Lopez se chauffent, Amavi annihile un but tout fait pour Hunou (carton rouge) et les deux formations se quittent ainsi. Rennes reste à quatre points de l'OM et à six de Saint-Étienne, mais peut se targuer de ne pas avoir chuté après s'être permis de rêver.