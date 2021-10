Kamaldeen est presque parfait

Trois mois seulement après son arrivée à Rennes, Kamaldeen Sulemana, 19 ans, s'est fait un nom dans l'Hexagone en signant des buts et des prestations de classe. Une preuve supplémentaire des capacités d'adaptation bluffantes de l'attaquant virevoltant formé entre le Ghana et le Danemark, qui a préféré poser ses valises en Bretagne plutôt qu'à l'Ajax Amsterdam l'été dernier.

Mura Stade rennais Ligue Europa Conférence Diffusion sur

Vidéo

« À l'académie Right to Dream, on ne nous apprend pas seulement le foot, mais comment être un bon humain, un bon étudiant et un bon footballeur, c'est tout le package. »

Du Ghana au Danemark

« J'ai senti que j'étais une priorité ici »

Par Clément Gavard

Tous propos recueillis par CG, sauf mentions.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans l'espace visiteurs du stade Saint-Symphorien, deux supporters rennais ont la bouche ouverte et les mains sur la tête. Un peu plus loin, sur le terrain, même les coéquipiers de Kamaldeen Sulemana n'en reviennent pas. Ils viennent alors tout juste d'assister à un petit chef-d'œuvre de l'attaquant ghanéen permettant à Rennes de faire le break contre Metz à la 37minute de jeu. La scène est aussi brutale pour ses adversaires qu'elle est formidable pour ses partenaires, installés aux premières loges pour assister au récital. Après deux duels gagnés par les Bretons, l'acteur principal hérite du ballon sur le côté droit de la surface, où il commence à faire danser sa victime Matthieu Udol, avant de lui glisser un petit pont dévastateur. La suite n'est pas destinée à être coupée au montage d'une future compilation Youtube, Sulemana trompant Alexandre Oukidja d'un violent pointard du droit faisant trembler la barre et les filets du portier grenat. Bim, bam, boum, la révélation rennaise de 19 ans a encore frappé.Plus d'une heure après le but, Jonas Martin n'a pas sorti la langue de bois au moment de vanter les mérites de son copain en zone mixte :Trois mois seulement après son arrivée en France et en Bretagne, le numéro 10 des Rouge et Noir a déjà conquis son monde, à commencer par son entraîneur Bruno Genesio., se réjouissait le technicien du SRFC ce dimanche en conférence de presse.Les plus gourmands répondront que c'est seulement le début.Le Ghanéen ne sort pas de nulle part, il est même promis à un destin européen depuis son adolescence. Le petit Kamaldeen a fait ses gammes à l'académie Right to Dream, implantée au Ghana à près de 400 kilomètres de Techiman, la ville natale de Sulemana, où sont passés Abdul Majeed Waris, Mohamed Kudus, Yao Yeboah ou Kingsley Fobi., expliquait récemment la nouvelle attraction du championnat de France face à la presse.Mais le présent s'appelle Sulemana, fier étendard de l'académie rachetée début janvier par le grand groupe égyptien Mansour pour 130 millions de dollars et fondée en 1999 par Tom Vernon, ancien scout de Manchester United et propriétaire depuis 2015 du FC Nordsjælland, usine à pépites au Danemark. Le club basé à Farum, à une vingtaine de kilomètres de la capitale Copenhague, s'est naturellement transformé en point de chute idéal pour les meilleurs éléments de l'académie Right to Dream.Ce n'est donc pas une surprise de voir le jeune Sulemana poser définitivement ses valises au pays deen février 2020, quelques semaines avant l'interruption du championnat causée par la pandémie de Covid-19. Ce qui ne l'empêchera pas de signer un premier contrat professionnel le jour de ses 18 ans (le 15 février) et de grappiller ses premières minutes sur les pelouses d'un pays qui ne lui est pas totalement inconnu, les bureaux de l'académie se trouvant au Danemark., racontait Sulemana.C'est donc sur les terres de Mikkel Damsgaard, formé à Nordsjælland, que celui qui aime se faire appeler Kamaldeen a commencé à se faire un nom en Europe, où il a réalisé une saison pleine en 2020-2021 (10 buts, 8 passes décisives en 30 matchs)., commentait Flemming Pedersen, son coach à Nordsjælland qui l'avait découvert au Ghana en 2017, à Stade rennais Online L'international ghanéen (5 sélections) n'a pas de temps à perdre, dans son évolution comme dans son adaptation. Après un peu plus d'une saison passée à écumer les pelouses danoises, son histoire européenne était amenée à prendre un nouveau tournant cet été. Dans le viseur de l'Ajax Amsterdam, Sulemana a finalement pris la route de l'Ouest et de la Bretagne pour des questions financières (le club néerlandais devait vendre pour acheter) et de temps de jeu. Ce que pouvait lui offrir le Stade rennais, qui a déboursé plus de quinze millions d'euros (bonus compris) pour s'offrir l'attaquant de 19 ans dont le nom se trouvait déjà dans les petits papiers du directeur technique Florian Maurice quand il était à l'OL., déroulait Kamaldeen.(...)C'est le cas de le dire : au-delà d'avoir brillé contre Paris au début du mois (une passe décisive et un match infernal pour Achraf Hakimi), Sulemana réalise des débuts très convaincants dans l'Hexagone, où il avait seulement fallu 14 minutes pour le voir signer un but génial contre Lens lors de la première journée de la saison en cours. Depuis ce premier coup d'éclat, lea enfilé trois pions supplémentaires et livré quelques prestations remarquables sous le maillot rennais, malgré un petit coup de mou. Sans que cela ne puisse faire douter le troisième meilleur dribbleur de Ligue 1 après dix journées (à égalité avec Savanier avec 3,1 dribbles par match, derrière Neymar et Kylian Mbappé). Une arme offensive de luxe pour Rennes en l'absence de Jérémy Doku, encore blessé pour plusieurs semaines, et une recrue déjà saluée pour son sens du spectacle et sa capacité à faire frissonner le public du Roazhon Park., a tempéré Bruno Genesio à la veille du déplacement à Mura (Slovénie) en Ligue Europa Conférence.À table, le Kamaldeen est servi !