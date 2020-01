Rennes sort Angers au bout d'un match de fou furieux

e), Bobichon (Mangani, 46e), Santamaria, Fulgini (Capelle, 73e), Pereira Lage - Bahoken. Entraîneur : Stéphane Moulin.



e), Léa-Siliki (Grenier, 58e (Gnagnon, 81e)), Tait - Del Castillo, Niang. Entraîneur : Julien Stéphan.

Match de fou à Raymond-Kopa.Un scénario fou, des pions à foison et un suspense insoutenable : au bout d'un match de dingo, le Stade rennais s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en disposant d'Angers (5-4). Dans un premier acte équilibré et rythmé, les Rennais marquent deux fois en l’espace de cinq minutes avant la pause. À la baguette, Yann Gboho, 19 ans, préféré à Raphinha à trois jours de la réception de Nantes. Première banderille : le jeune milieu offensif transperce la défense angevine, voit sa frappe repoussée dans les pieds de James Léa-Siliki, qui trompe le malheureux Danijel Petković grâce au rebond (1-0, 37). Seconde banderille : Gboho lance parfaitement dans la profondeur M’Baye Niang, qui pique joliment son ballon pour faire le break (2-0, 42). Le SCO a la tête dans le seau.Sauf que les hommes de Julien Stéphan s'endorment au retour des vestiaires, pendant que Stéphane Moulin tente de forcer le destin en lançant Thomas Mangani et Sada Thioub. Bingo, le second remet Angers dans la partie, poussant le cuir au fond à la suite d'un corner (2-1, 52). Rennes laisse le contrôle du ballon aux locaux, se fait peur, mais bénéficie d'un coup de pot pour se remettre la tête à l'endroit. Après une faute inexistante de Baptiste Santamaria sur Niang, l'arbitre désigne le point de penalty et l'attaquant sénégalais se charge de le transformer pour s'offrir un doublé (3-1, 61). Mais Angers a de la ressource, même quand tout semble déjà plié. Dans les derniers instants du temps réglementaire, le SCO revient à hauteur du SRFC grâce à un nouveau pion de Thioub (85) et un penalty signé Bahoken (3-3, 88). Pourquoi la folie s'arrêterait maintenant ?Trente minutes de jeu supplémentaires n'arrêtent pas les acteurs de ce spectacle ébouriffant, et parfois incompréhensible. Après un festival de Romain Del Castillo, Gboho récupère le centre instantanément pour remettre Rennes devant au tableau d'affichage (4-3, 101). L'heure de fermer la boutique pour les Bretons ? Pas du tout, puisque Mathias Pereira Lage profite d'un bon service de Théo Pellenard pour égaliser une nouvelle fois (4-4, 105). Mais les deux équipes ne veulent pas de la séance de tirs au but, continuant à attaquer comme des petits fous. Avantage Rennes, encore une fois, grâce à une frappe exceptionnelle en lucarne de Jérémy Gélin pour son premier but en professionnel (5-4, 110). Cette fois, Angers ne revient pas, la faute à un grand Édouard Mendy et à une ultime maladresse. La fin d'une rencontre complètement folle.Le Stade rennais tient vraiment à conserver son trophée.