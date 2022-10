Rennes s'impose contre le Dynamo Kiev et s'assure un hiver européen

Dynamo Kiev (4-3-3): Neshcheret - Tymchyk (Karavaev, 77e), Zabarnyi, Syrota, Dubinchak (Vivcharenko, 66e) - Buyalsky, Sydorchuk, Shepelev (Andrievskyi, 70e) - Tsygankov, Besedin (Vanat, 66e), Garmash (Kabayev, 66e). Entraîneur : Mircea Lucescu.



Rennes (4-4-2) : Mandanda - Assignon, Wooh, Theate, Meling - Bourigeaud (Truffert, 84e), Ugochukwu, Majer, Terrier (Sulemana, 66e) - D. Doué (Tait, 73e), Kalimuendo (Gouiri, 73e). Entraîneur : Bruno Genesio.

L'hiver au chaud et en Europe.Une semaine après avoir gagné la première manche au Roazhon Park , le Stade rennais a de nouveau pris le dessus sur le Dynamo Kiev (0-1), assurant une place dans les deux premiers de ce groupe B. Au stade Józef-Piłsudski, à Cracovie, où la communauté ukrainienne est nombreuse, encore plus depuis le début de la guerre, les drapeaux bleu et jaune étaient de sortie dans une ambiance forcément particulière, avec des tribunes moins garnies que prévu la veille. Sur le terrain, les Bretons ont voulu imposer leur rythme d'entrée. Désiré Doué et Benjamin Bourigeaud ont donné le ton dans la surface adverse, donnant du travail à Ruslan Neshcheret, troisième gardien de la formation ukrainienne et propulsé titulaire en raison des blessures des deux premiers dans la hiérarchie. Il y a eu de belles combinaisons rennaises, avec un Birger Meling hyperactif dans son couloir gauche, mais trop souvent maladroit, comme sur cette tentative plein axe ne touchant pas le cadre.En face, le Dynamo a répondu en proposant des séquences de conservation de balle, alors que Denys Garmash et Artem Besedin sont tombés sur un excellent Steve Mandanda, toujours aussi serein et patron dans sa surface. Les Rouge et Noir ont finalement attendu le retour des vestiaires pour faire plier leur adversaire. Pas de démonstration collective cette fois-ci, mais un corner botté par Bourigeaud repris de l'extérieur du pied par Christopher Wooh, buteur pour sa grande première sous le maillot rennais. Une récompense pour les quelques 300 supporters rennais à avoir fait le déplacement en Pologne, qui n'auront pas trop tremblé en voyant leur équipe gérer son avantage sans trop concéder de vagues (malgré un ultime tir de Zabarnyi en fin de partie) tout en manquant des opportunités de se mettre à l'abri. Un succès sans forcer à trois jours de recevoir Lyon en championnat, portant la série d'invincibilité rennaise à dix matchs.En bonus, Rennes s'est offert une finale pour la première place de la poule contre Fenerbahçe, qui compte également dix points après quatre journées, à Istanbul dans deux semaines.