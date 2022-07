Rennes s'impose à Caen

Caen (5-3-2) : Mandréa - Sy (Ali Abdi, 61e), Teikeu (Ntim, 61e), Thomas, Cissé (B. Traoré, 83e), Vandermesch (Hafid, 83e) - Diani (Mohamed, 61e), Court (Lebreton, 75e), Zady Sery (Brahimi, 61e) - Essende (Bassette, 75e), Mendy (Kyeremeh, 61e). Entraîneur : Stéphane Moulin.



Rennes (4-3-3) : Mandanda (Alemdar, 45e) - Traoré (Assignon, 60e), Belocian, Badé (Françoise, 60e), Meling (Truffert, 45e) - Ugochukwu (G. Doué, 72e), Tait (Abline, 60e), Majer (D. Doué, 45e) - Bourigeaud (Doku, 45e), Guirassy (Laborde, 45e), Terrier (Sulemana, 60e). Entraîneur : Bruno Genesio.

CG, au stade Michel d'Ornano

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pas de Mont-Saint-Michel, mais une victoire pour les Bretons.Après avoir concédé la défaite à Fribourg le week-end dernier (1-0), le Stade rennais a décroché le premier succès de sa préparation sur la pelouse de Caen (1-2). Les Normands ont pourtant commencé fort, Essende permettant à Mandanda de briller pour sa première apparition sous le maillot rouge et noir. Entre deux jolis mouvements, l'équipe de Bruno Genesio s'est montrée souvent trop approximative face à une équipe caennaise très regroupée. Les visiteurs ont fini par faire sauter le verrou normand deux fois en deux minutes avant la pause. Au bout d'une belle séquence, le capitaine Traoré a adressé un centre pour Terrier, dont le tir du droit n'a laissé aucune chance à Mandrea. Dans la foulée, Bourigeaud a vu l'ancien Angevin Thomas couper la trajectoire d'un corner et marquer contre son camp pour permettre à Rennes de faire le breakDevant des tribunes bien garnies à D'Ornano à dix jours de la reprise du championnat de Ligue 2, les Caennais ont subi la loi des Rennais, malgré le turnover de Genesio à la pause et à l'heure de jeu. Laborde a buté sur Mandrea, alors que le jeune Désiré Doué, rejoint par son frère Guela sur la pelouse en cours de partie, a été brillant pendant trente minutes. Le gamin de 17 ans aurait même pu s'offrir son premier but chez les professionnels d'un coup franc puissant repoussé par le portier caennais. Moins souverains dans le dernier quart d'heure pendant lequel Rennesselon Genesio, les Bretons ont laissé Caen reprendre espoir. El Abdi a d'abord poussé Assignon à la faute dans la surface, avant de se charger du penalty et d'être frustré par un magnifique arrêt d'Alemdar (86). Une partie remise trois minutes plus tard, puisque le même El Abdi a décalé Kyeremeh, dont la frappe puissante à ras de terre a fait flancher le gardien turc. Sans conséquences pour Rennes, qui poursuivra sa préparation samedi, à Augsbourg.Pas de temps à perdre pour Caen : la Ligue 2, c'est déjà demain.