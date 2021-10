Rennes s'amuse à Metz

53

Metz (4-5-1) : Oukidja - Mbengue, Jemerson (Sabaly, 80e), N'Doram, Udol - Gueye (Alakouch, 46e), Boulaya, Pajot (B. Traoré, 46e), Sarr (Tchimbembe, 57e), Nguette (Yade, 46e) - De Préville. Entraîneur : Frédéric Antonetti.



Rennes (4-4-2) : Gomis - H. Traoré, Omari (Badé, 57e), Aguerd, Meling - Bourigeaud, Tait, Martin, Sulemana (Majer, 67e) - Terrier (Santamaria, 76e), Laborde (Guirassy, 68e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Rennes en démonstration, Metz en perdition.Quinze jours après son succès de prestige contre le PSG, le Stade rennais a confirmé sa très bonne période en corrigeant Metz, toujours barragiste, à Saint-Symphorien (0-3). Malgré un début de partie équilibré, entre quelques maladresses techniques et des vilaines fautes, la bande de Genesio a décidé de passer en mode démonstration pour éteindre les Messins en seulement vingt minutes.Au point collectivement, les Rennais ont régalé en faisant preuve d’efficacité, avec un premier bijou de Laborde, auteur d’une madjer splendide pour reprendre un centre du capitaine Traoré. Un baptême du feu délicat pour Jemerson et la défense expérimentale des Grenats (privés de Kouyaté, Centonze, Delaine et Bronn), qui n’a rien pu faire pour empêcher le chef d’œuvre fantastique de Sulemana, lui aussi buteur d’un missile barre rentrante après avoir fait l’amour à Udol. Un récital individuel, puis un troisième pion collectif avec le duo Traoré-Terrier, le second se retrouvant à la conclusion du centre en retrait du premier pour corser l'addition avant la pause).En manque de confiance, Metz aurait pourtant pu écrire une autre histoire si Gomis n'avait pas été vigilant sur le pétard de Nguette, avant de voir son poteau le sauver sur celui de Sarr. Mais l'efficacité bretonne a fait plonger les hommes d'Antonetti, sifflés par leur public, et totalement dépassés au retour des vestiaires, Laborde manquant le doublé sur un joli retourné et Oukidja sauvant les siens sur une tentative lointaine de Tait. Les trois changements du technicien messin à la pause et le turnover de Genesio au cours de la seconde période n'ont rien changé au scénario du match : Rennes a maîtrisé son adversaire, manquant même des occasions pour creuser l'écart au tableau d'affichage avec la recrue Majer ou une nouvelle madjer, signée Guirassy cette fois. Pas d'autres gourmandises bretonnes, mais une sixième place provisoire au classement, et une belle série de cinq matchs sans perdre toutes compétitions confondues.Le rendez-vous de jeudi en Slovénie, contre Mura, en deviendrait presque excitant.