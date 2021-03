Rennes retrouve le sens de la fête contre Strasbourg

Rennes (4-2-3-1) : Gomis - Traoré, Da Silva (Nyamsi, 85e), Aguerd, Truffert - Nzonzi, Camavinga - Doku (Maouassa, 85e), Tait (Léa-Siliki, 83e), Bourigeaud (Del Castillo, 76e) - Terrier (Guirassy, 85e). Entraîneur : Bruno Génésio.



Strasbourg (4-4-2) : Kawashima - Guilbert, Mitrović, Koné (Saadi, 80e) - Thomasson, Ahoulou, Bellegarde (Zohi, 69e), Sissoko - Ajorque, Diallo (Waris, 18e). Entraîneur : Thierry Laurey.

120 ans et toutes ses dents.Quatre jours après avoir vu son 120anniversaire gâché par une défaite à Marseille , le Stade rennais s'est rattrapé en se refaisant la cerise contre Strasbourg (1-0) pour mettre fin à une sale série de six défaites consécutives toutes compétitions confondues.Après un accueil chaud bouillant réservé par près de 500 supporters rennais décidés à allumer des bougies du mail François Mitterrand au Roazhon Park, les hommes de Bruno Génésio se sont présentés avec un autre visage dans leur nouvelle tunique spéciale. Plus dangereux dans un 4-2-3-1 en phase offensive, les Rouge et Noir ont fini par trouver la faille après une récupération de Doku dans les pieds de Caci, profitant à Terrier, dont le centre au deuxième poteau est parfaitement repris par Bourigeaud. Une ouverture du score logique, même si Strasbourg aurait pu prendre l'avantage quelques minutes plus tôt sans une énorme parade de Gomis devant Waris. Sans Diallo, sorti blessé, la bande de Laurey manque de solutions pour déstabiliser la défense rennaise.Sous les chants des supporters rennais restés aux abords de l'enceinte bretonne pour donner de la voix, les Rennais sont revenus sur la pelouse en se faisant secouer par des Strasbourgeois requinqués, mais encore trop timides dans les trente derniers mètres. Après deux coups de casque de Mitrović et Koné, Rennes se décide à reprendre du poil de la bête. Auteur de sa meilleure prestation sous le maillot rennais depuis très longtemps, Tait voit sa reprise contrée avant que Bourigeaud, Camavinga et Da Silva ne manquent des balles de 2-0. Sans conséquences, puisque Strasbourg ne profitera finalement pas d'un dernier quart d'heure à son avantage pour prolonger sa série de quatre matchs sans défaite. Pour Rennes, c'est un premier succès depuis le 17 janvier, un gros bol d'air, et une occasion de rester dans la course à l'Europe.Le voilà, l'effet Génésio.