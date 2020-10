Rennes retourne Brest comme une crêpe

81

Rennes (4-4-2) : Gomis - Traoré, Da Silva, Aguerd, Dalbert - Doku, Nzonzi, Léa-Siliki, Del Castillo (Hunou, 67e) - Terrier (Grenier, 83e), Guirassy. Entraîneur : Julien Stéphan.



Brest (4-2-3-1) : Larsonneur - Faussurier, Chardonnet, Duverne, Perraud - Belkebla, M'Bock - Cardona (Le Douaron, 75e), Faivre, Honorat (Charbonnier, 84e) - Mounié (Philippoteaux, 83e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

De l’ennui à la folie.Sous le ciel bleu puis à la nuit tombante, le Stade rennais a mis la main sur le derby breton en renversant Brest au cours d’une deuxième période animée (2-1). Le premier acte laisse pourtant un goût d’inachevé dans une ambiance tristounette et inédite au Roazhon Park, qui a connu le premier huis clos de son histoire dans un match officiel. De retour en 4-4-2, les hommes de Stéphan dominent un SB29 timoré et trop bas sur le terrain, mais les occasions se font rares (zéro tir cadré, à la pause). Les seules alertes ? Une reprise maligne en une touche de Terrier sur la barre ou une tentative non cadrée de l’ancien Lyonnais, beaucoup plus influent sur le jeu rennais dans cette position axiale, et une autre pour Del Castillo. Rien de fou, rien de spectaculaire. Il faut donc attendre la suite, pour voir la partie s’animer. Si Brest est de nouveau bousculé en début de deuxième période, la bande de Dall’Oglio remonte son bloc d’un cran et présente un visage un poil plus intéressant.La sanction tombe peu avant l’heure de jeu, pour le SRFC : trouvé sur le côté droit, Faussurier ajuste un centre pour Mounié. Qui profite de la défense rennaise apathique pour remiser de la tête sur Honorat, dont le pétard de près trompe Gomis. À l'image d'un Doku encore trop brouillon, Rennes a la tête dans le guidon. Et s'en remet donc aux coups de pied arrêtés, pour retourner son voisin breton comme une crêpe en l'espace de quatre minutes. Quand les attaquants rennais décident de rester silencieux, les défenseurs se chargent de régler la mire. Sur un coup franc botté par Del Castillo, le capitaine Da Silva place sa tête au deuxième poteau pour égaliser. Avant que son compère de charnière Aguerd ne l'imite, sur un corner de Bourigeaud. Coup dur pour Brest, qui n'est pas loin de se noyer face aux vagues rennaises et s'en remet à un énorme Larsonneur pour écœurer deux fois Guirassy en fin de match. Une façon de répondre à son homologue Gomis, auteur d'un arrêt réflexe remarquable empêchant Le Douaron d'égaliser. Troisième revers consécutif pour un Brest à l'arrêt, pendant que Rennes renoue avec le succès après cinq rencontres sans gagner. De quoi s'assurer une place sur le podium, avant le déplacement au PSG le week-end prochain.Mais avant cela, Rennes a rendez-vous avec Stamford Bridge ce mercredi.