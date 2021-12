Rennes remporte un petit derby contre Lorient

13

Rennes (4-3-3) : Salin (Gomis, 33e) - Traoré, Badé, Omari, Truffert (Assignon, 66e) - Martin, Majer (Santamaria, 80e), Tait - Bourigeaud, Laborde (Guirassy, 80e), Terrier (Sulemana, 66e). Entraîneur : Bruno Genesio.



Lorient (4-4-2) : Dreyer - Hergault, Pétrot, Jenz, Mendes - Diarra (Ouattara, 13e), Le Fée, Monconduit (Mouazan, 81e), Boisgard (Abergel, 66e) - Grbić, Laurienté (Soumano, 81e). Entraîneur : Christophe Pélissier.



Résultats de la Coupe de France 2021-2022



CG, au Roazhon Park Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un but, c'est tout.Sans être brillant, le Stade rennais a battu Lorient dans le derby breton (1-0) pour valider son ticket pour les 16de finale de la Coupe de France. À quelques exceptions près, les deux entraîneurs avaient choisi de ne pas faire tourner pour ce match de coupe qui aura rarement été emballant. Si les tribunes du Roazhon Park étaient plutôt garnies pour une rencontre se jouant dans un froid quasi hivernal (20 000 spectateurs), les petits chanceux installés en tribunes n'auront pas eu beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent. Ils ont cependant pu assister au premier but chez les grands de Warmed Omari, 21 ans, qui a inscrit l'unique pion de la soirée d'un plat du pied dans le but vide après un tir de Tait contré par la défense lorientaise. La première période a également été marquée par deux blessures, une dans chaque camp, Lorient perdant Diarra et Rennes voyant Salin, le portier numéro 2 qui a prolongé deux années supplémentaires cette semaine, laisser sa place à Gomis à cause d'une blessure survenue lors d'un dégagement.Le reste du temps, les Rennais ont fait circuler le ballon sans trop briller, et Lorient a fait le dos rond sans proposer grand-chose d'excitant. Les hommes de Pélissier auraient pu encaisser un deuxième but à la fin du premier acte, mais Dreyer a repoussé la tentative de Tait, et Pétrot a brillamment contré Terrier dans la foulée. Beaucoup d'ennui devant un public parfois endormi, alors que les Merlus ont commencé à comprendre dans le dernier quart d'heure qu'il y avait sans doute la place pour égaliser et accrocher une séance de tirs au but. La première de la charnière Omari-Badé, alignée pour la première fois en prévision de l'absence d'Aguerd pendant la CAN, n'a pas toujours rassuré. L'ancien Lensois a beaucoup souffert et a pu souffler au moment de voir Ouattara manquer le cadre sur ses deux énormes opportunités dans le dernier quart d'heure. Pas de quoi se pavaner à quatre jours d'un déplacement à Monaco pour le Stade rennais pendant que le FCL poursuit sa crise de résultats avant la réception du PSG en Ligue 1.Donnez un Vitré-Rennes au peuple bretillien au prochain tour. Merci.