Rennes règne sur Larnaca au bout du suspense

Larnaca (4-2-3-1) Pirić - Rosales (Christoforou, 46e), Miličević, Tomović, Garcia - Oier Sanjurjo, Luís Gustavo - Faraj, Tričkovski (Pons, 79e), Altman (Gyurcso, 63e) - Olatunji (Lopes, 80e). Entraîneur : Jose Luis Oltra.



Rennes (4-3-3) : Mandanda - Traoré, Rodon, Theate, Meling (Terrier, 58e) - Santamaria, Tait, Majer (Assignon, 83e) - Sulemana, Abline (Bourigeaud, 58e), Truffert. Entraîneur : Bruno Genesio.

Au bout du bout.Le Stade rennais a lancé sa campagne européenne en s'imposant à la dernière seconde à Larnaca (1-2). Privés notamment d'Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo, Jérémy Doku et Désiré Doué dans le secteur offensif, les Rennais ont débarqué sur la pelouse chypriote avec un trio d'attaque Kamaldeen Sulemana-Mathis Abline-Adrien Truffert surprenant et peu expérimenté. Si le second, très discret, a fait briller Kenan Pirić une première fois, c'est un défenseur qui a apporté le danger sur la cage adverse. Arthur Theate a d'abord touché le poteau après avoir récupéré un ballon dévié à la suite d'un corner, avant de faire mouche d'une très belle frappe lointaine pour tromper le portier de Larnaca avec l'aide... du poteau. Mais comme trop souvent, les Bretons ont craqué trop rapidement après avoir marqué, Birger Meling perdant son duel avec Roberto Rosales, dont le centre parfait a trouvé preneur avec Oier Sanjurjo, auteur de l'égalisation d'un coup de tête puissantPeu brillants face à une équipe de Larnaca ne fermant pas le jeu, les Rouge et Noir ont déclenché plusieurs tentatives en dehors de la surface (Majer, Sulemana), toutes bien appréhendées par Pirić. Dans la chaleur chypriote, Rennes n'a pas réussi à perturber la défense du vice-champion local, qui aurait même pu cueillir à froid les visiteurs à certains moments, comme sur cette opportunité manquée par Imad Faraj, passé par le LOSC. Entrés à l'heure de jeu après avoir commencé la partie sur le banc, Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier, les cadres rennais récemment prolongés, ont été incapables de transformer le visage d'une équipe manquant toujours de certitudes et de maîtrise. Jusqu'à un éclair tombé à point nommé à la dernière minute de la partie, quand Sulemana a déposé son vis-à-vis sur le côté gauche pour adresser un centre repris d'une magnifique acrobatie par Lorenz AssignonIl s'en souviendra de son premier but chez les grands, le jeune Rennais.