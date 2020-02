Rennes refroidit Nîmes grâce à Niang

Mendy - Traoré, Da Silva, Gnagnon, Maoussa - Raphinha, Camavinga (Hunou, 68e), N'Zonzi, Bourigeaud (Guitane, 78e)- Niang (Léa-Siliki, 90+5e), , Del Castillo. Entraîneur : Stéphan.



Bernardoni - Alakouch (Philippoteaux, 90+1e), Landre, Briançon, Paquiez - Fomba, Sarr - Ripart, Benrahou (Miguel, 55e), Ferhat - Roux (Koné, 81e). Entraîneur : Blaquart.

In extremis.Incapable de gagner en Ligue 1 depuis trois rencontres, le Stade rennais se devait de réagir lors de la réception de Nîmes. D'autant qu'avec la victoire de Lille contre Toulouse ce samedi , les Bretons ont perdu leur précieuse troisième place. Heureusement, M'Baye Niang avait décidé d'enfiler son bleu de chauffe, son deuxième doublé de la saison permettant aux siens de retrouver la joie des trois points. Pourtant, tout avait bien mal commencé. Car au bout de 34 secondes de jeu, sur la première action nîmoise, Nolan Roux ouvre déjà les hostilités et marque le but le plus rapide de la saison (0-1, 1). Cueillis à froid à la maison, les Bretons réagissent quasiment aussitôt, et sur un centre mal dégagé, Niang égalise grâce à un tacle glissé aussi efficace que peu académique (1-1, 8).Ce but n'empêche pas les Crocos de rester haut sur le pré, et de presser des Rennais revigorés par cette égalisation rapide. Finalement, tout bascule au retour des vestiaires quand Stéphanie Frappart expulse Anthony Briançon suite à une manchette dans le visage d'Eduardo Camavinga (52). Ce carton rouge conduit à une domination totale des Rennais mais quand la frappe de Benjamin Bourigeaud ne s'envole pas au-dessus des buts (61), le coup franc de Raphinha est repoussé par Paul Bernardoni (68). On croit alors que les Nîmois vont conserver ce résultat intéressant mais sur un énième centre de Traoré, Niang donne la victoire à Rennes d'un coup de tête parfaitement exécuté (2-1, 89). Largement suffisant pour donner le sourire à Julien Stéphan.Un sourire qui ne se dissipera pas si son équipe parvient à rester sur la troisième marche de Ligue 1.