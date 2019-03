Rennes prolonge le plaisir face à Caen

17

Rennes (4-2-3-1) : Koubek - Traoré (Zeffane, 70e), Da Silva, Mexer, Bensebaini - Bourigeaud, Grenier - Sarr, Ben Arfa (Gélin, 79e), Niang - Hunou (Lea-Siliki, 73e). Entraîneur : Julien Stéphan.



Caen (4-1-4-1) : Samba - Genevois, Zahary, Gradit, Armougom - Diomandé - Crivelli (Joseph, 68e), Khaoui (Oniangué, 44e), Fajr, Ninga - Tchokounté (Deminguet, 75e). Entraîneur : Fabien Mercadal.

Le Stade rennais a parfaitement négocié sa petite parenthèse domestique entre ses deux matchs de Ligue Europa contre Arsenal La tête dans les étoiles après leur exploit de la semaine , les Rennais ont d'abord vu filer devant leur yeux des Caennais remontés comme des coucous. Volontaires et appliqués, les coéquipiers de Fayçal Fajr ont pincé le Roazhon Park, à la grâce d'une superbe frappe enroulée de Casimir Ninga . Mais comme jeudi face à Arsenal , les Rennais ont pu réagir sur un coup de rouge. Le jeune Normand Armougom (dans le rôle de Sokratis), exclu pour une deuxième faute sur Ismaïla Sarr , a vu depuis les vestiaires Benjamin Bourigeaud refaire du Bourigeaud. Le milieu rennais a ainsi transformé son second coup franc de la semaine (cette fois directement) en trompant Brice Samba sur sa droite. Si le gardien caennais a pu frustrer Hamari Traoré au bout d'un contre et à bout portant, c'est pourtant Caen qui pouvait faire la tronche à la pause.Derrière l'épaule de Fabien Mercadal et pour son retour à Rennes Rolland Courbis verra ensuite les Vikings en infériorité subir les vagues bretonnes. Et si la main ferme de Samba et le manque de précision des Rennais laissent d'abord un semblant de suspense, l'affaire sera emballée sur deux accélérations d' Ismaïla Sarr . En 4 minutes, la pépite sénégalaise servira d'abord Adrien Hunou au second poteau, puis M'Baye Niang en retrait.Renouant avec la victoire en Ligue 1, huitième au classement, Rennes peut remonter sur son nuage européen. Pour Caen , l'horizon est beaucoup plus morne, les Normands pointant à 7 points du 17