Rennes poursuit la fête contre Sainté

6

Rennes (4-3-3) : Bonet - Traoré (Boey, 46e), Brassier (Nyamsi, 46e), Da Silva (Soppy, 60e), Maouassa (Truffert, 60e) - Nzonzi (Gélin, 46e), Bourigeaud (Tait, 71e), Léa-Siliki (Martin, 37e) - Raphinha (Del Castillo, 46e), Niang (Hunou, 60e), Gboho (Terrier, 60e). Entraîneur : Julien Stéphan.



Saint-Étienne (4-2-3-1) : Moulin (Bajic, 60e) - Debuchy (Diousse, 26e), Sow (Tshibuabua, 71e), Kolodziejczak (Karamoko, 71e), Maçon (Fofana, 60e) - Camara (Moueffek, 60e), Neyou (Gourma, 46e)- Nordin (Hamouma, 46e), Aouchiche (Monnet-Paquet, 46e), Bouanga (Rivera, 60e) - Abi (Krasso, 46e). Entraîneur : Claude Puel.

CG, au Roazhon Park

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Rennes reste sur son nuage.Au lendemain de sa qualification pour la phase de poules de la Ligue des champions, le Stade rennais a facilement remporter son avant-dernier match amical de l'été contre Saint-Étienne (3-0). Dans un Roazhon Park à huis clos, les Bretons débutent pourtant la partie timidement, laissant les Stéphanois s'approcher du but de Pépé Bonet, jeune portier de 17 ans exceptionnellement préféré à Édouard Mendy ce soir, et Aouchiche faire trembler l'arrière-garde rennaise avec plusieurs dribbles bien sentis. Le SRFC prend finalement la mesure de son adversaire : Bourigeaud touche la barre, puis claque une superbe transversale pour Traoré, dont le centre est joliment coupé par Niang pour l'ouverture du score (1-0, 29). Le point de départ d'une domination sans conteste des hommes de Julien Stéphan.Car si l'entraîneur rennais choisit de faire tourner son effectif pour la seconde période avec deux salves de changements, les entrants se montrent à la hauteur et répondent présents. Les Verts n'existent plus, sont gênés par le pressing intense des locaux et lâchent définitivement prise. Sauvée par la VAR, qui refuse un but de Del Castillo en raison d'une faute, l'ASSE finit par se noyer face aux vagues du SRFC. La faute à une défense jeune, inexpérimentée et pas toujours bien alignée. Terrier en profite pour inscrire son deuxième pion de la préparation d'une belle enroulée (2-0, 83), puis Del Castillo (re)fait trembler les filets en trompant le jeune Bajic d'un superbe lob (3-0, 86). Le clou du spectacle et une dernière satisfaction pour Rennes, qui conserve son invincibilité durant cette préparation (4 victoires, 1 nul) avant la répétition générale contre Nice, samedi. Les Verts, eux, lancent leur stage à Dinard avec une grosse défaite et quelques maux de tête.Rendez-vous dans dix jours pour le retour des choses sérieuses.