Rennes plombe Angers dans le temps additionnel

Angers (5-3-2) : Bernardoni - Valery (Thioub, 86e), Hountondji, Amadou, Mendy, Capelle - Hunou, Bentaleb, Ounahi - Boufal (86e), Salama (Dipo Sima, 69e). Entraîneur : Gérald Baticle.



Rennes (4-4-2) : Mandanda - Traoré, Wooh, Theate, Truffert (Meling, 77e) - Bourigeaud (Majer, 69e), Xeka, Tait, Terrier (Sulemana, 77e) - Kalimuendo (Abline, 86e), Gouiri (D. Doué, 69e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Quand rien ne va, rien ne va ; quand tout va, tout va.Les deux dynamiques opposées d'Angers et Rennes ont parlé ce dimanche après-midi, les Bretons ayant arraché un sixième succès d'affilée toutes compétitions confondues à la dernière minute (1-2). Devant des tribunes clairsemées et garnies par de nombreux supporters rouge et noir, le SCO a failli être plombé dès les premières secondes sur un coup de tête de Wooh dévié par Amadou à quelques centimètres du poteau. Le début d'un premier acte à sens unique durant lequel la bande à Baticle s'est appliquée à bien défendre en bloc pour laisser le moins d'espaces possibles à des Rennais en panne d'inspiration, à l'image d'une reprise manquée par Terrier, et frustrés par Bernardoni, vigilants devant Bourigeaud et Gouiri. Jusqu'à cette nouvelle merveille d'action collective, au bout de laquelle Terrier a laissé passer le ballon entre ses jambes, une feinte comme une passe décisive pour Gouiri, qui n'a pas tremblé pour marquer en première intention. Un éclair de génie et le cinquième but de l'attaquant depuis son arrivée en Bretagne. On pensait que les visiteurs avaient fait le plus dur, mais le réveil angevin est intervenu en même temps que la pluie a pointé le bout de son nez au stade Raymond Kopa.Dans son camp, Hunou a profité d'une défense rennaise placée haut et de la couverture de Wooh pour lancer dans la profondeur Salama, qui a filé tromper Mandanda en calant le cuir entre les jambes de l'international français. Un sursaut permettant à Angers de reprendre confiance et de répondre à la domination territoriale rennaise en imposant un défi physique aux hommes de Genesio, décidément pas dans leur assiette dans une seconde période où le temps de jeu effectif aura peut-être difficilement dépassé les quinze minutes. Traoré et Theate auraient pu remettre Rennes devant, mais le SCO a également eu des coups à jouer, Hunou se souvenant peut-être de son passé rennais au moment d'envoyer une tête vers l'arrière au second poteau. La pièce est finalement encore tombée du mauvais côté pour les Angevins, Amadou se faisant surprendre sur une longue relance de Mandanda et taclant Abline dans la surface pour laisser Majer faire exploser le parcage rennais en transformant en force le penalty dans le temps additionnel. Le SCO reste bloqué en bas de tableau et laisse Rennes griller la politesse et la 4place à l'OM.Bienvenue dans le train des équipes tournant à une moyenne de deux points par match en haut de la Ligue 1.