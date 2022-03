Rennes perd la première manche contre Leicester

Leicester (4-3-3) : Schmeichel - Justin (Choudhury, 62e), Amartey, Söyüncü, Thomas - Tielemans, Ndidi, Dewsbury-Hall (Maddison, 79e) - Albrighton, Daka (Iheanacho, 62e), Barnes (Lookman, 79e). Entraîneur : Brendan Rodgers.



Rennes (4-4-2) : Gomis - Traoré, Omari, Aguerd, Truffert - Bourigeaud, Martin (Majer, 65e), Santamaria, Doku (Tait, 65e) - Terrier, Laborde. Entraîneur : Bruno Genesio.

CG, au King Power Stadium

Les Renards plus forts que les Hermines.Rennes s'est compliqué la tâche en s'inclinant en Angleterre contre Leicester (2-0), ce jeudi soir, lors du huitième de finale aller de Ligue Europa Conférence. Les Rennais ont pourtant démarré la partie en prenant le contrôle des débats, laissant espérer les quelque 500 supporters bretons venus prendre du bon temps dans les Midlands de l'Est. Mais les visiteurs n'ont pas réussi à concrétiser leur temps fort, Laborde ne cadrant pas sa volée et Bourigeaud manquant totalement sa frappe sous le regard d'un Bruno Genesio très agacé. Le moment de la bascule pour Leicester, qui a commencé à appuyer sur le champignon pour faire reculer des Rouge et Noir trop sages et trop naïfs. Pour ne rien arranger, lesont profité de leur bonne période pour faire rugir le King Power Stadium. Le poison Barnes a rendu fou Traoré sur le côté gauche, avant de servir en retrait Albrighton, dont la praline sous la barre n'a laissé aucune chance à Gomis. Un tir cadré, un but, soit un grand classique cette saison pour le SRFC.Sans être spectaculaire, Leicester a tenté de mener sa barque, mais ce sont plutôt les Rennais qui ont fait parcourir quelques frissons dans les tribunes de l'enceinte anglaise. Celles-ci n'ont pourtant pas tremblé quand Laborde et ses copains ont réclamé une mimine de Söyüncü sur un tir d'Aguerd au milieu d'un cafouillage dans la surface. Si le passage en 4-3-3 avec les entrées de Tait et Majer a fait du bien aux ouailles de Genesio, les Rennais n'ont pas réussi à être suffisamment dangereux pour inquiéter Schmeichel, impeccable sur la tentative croisée de Terrier. De quoi laisser quelques regrets, surtout après le dernier coup de massue donné par Iheanacho, auteur du break pour Leicester d'un joli enroulé après une succession d'erreurs rennaises et un contre intelligemment menéLeicester a pris une option, mais est-ce que les Anglais connaissent l'enfer du Roazhon Park ? Rendez-vous dans une semaine pour une mission très compliquée, mais pas impossible.