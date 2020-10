Rennes paume deux nouveaux points à Dijon

Dijon (4-2-3-1) : Allagbé - Chafik, Ecuele Manga, Panzo, Chalá (Ngonda, 46e) - Ndong, Lautoa (Marié, 79e) - Dina Ebimbé, Sammaritano (Scheidler, 64e), Chouiar (Diop, 79e) - Baldé. Entraîneur : Stéphane Jobard.



Rennes (4-3-3) : Salin - Traoré, Regain, Aguerd, Dalbert - Bourigeaud (Doku, 81e), Grenier (Martin, 64e), Tait - Del Castillo (Camavinga, 64e), Guirassy (Hunou, 81e), Terrier (Gboho, 64e). Entraîneur : Julien Stéphan.

Gaston-Gérard, gazon maudit pour le Stade Rennais.Incapables de s'imposer à Dijon depuis leur premier voyage victorieux en août 2011 (1-5) et battus lors de leurs quatre dernières venues en Bourgogne, les Bretons ont cette fois été contraints au nul dans le duel des extrêmes par le DFCO (1-1). Leur deuxième de rang après celui concédé contre Reims , l'autre relégable.Pourtant bien entré dans la partie malgré les absences au coup d'envoi de Da Silva, Nzonzi (suspendus), Camavinga ou Doku (banquette), Rennes s'est détaché sur sa première véritable opportunité. Côté droit, Traoré a bouffé Chalá, et permis en retrait à Terrier de débloquer son compteur sous le maillot breton (0-1, 24). Un pion qui porte à treize le nombre de matchs consécutifs sanspour Dijon, désormais plus mauvaise défense du championnat (14 buts).Tout aussi légers offensivement (pire attaque de Ligue 1 au coup d'envoi avec 3 buts), les hommes de Stéphane Jobard auraient tout de même pu recoller au terme d'un premier acte pauvre en occases. Mais Sammaritano a foiré de peu son lob (45). Simple contretemps pour le DFCO, remis dans le match par un petit exploit personnel de Mama Baldé, qui a enrhumé la charnière rennaise et ajusté Salin (1-1, 54). Requinqués par les citrons, les Bourguignons ont même failli récidiver sur une chiche de Lautoa, passée juste à côté (63). Mais aussi frôlé la punition sur une tête signée Aguerd qui a fui le cadre (72), et un tir de Tait dévié sur la barre (84).Résultat des courses : si Rennes est toujours invaincu et leader provisoire, Lille et Lens se disputeront la tête du championnat lors du derby dimanche. Dijon est toujours lanterne rouge en revanche. Un point contre le premier, c'est déjà bien, hein.