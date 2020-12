Rennes passe la quatrième contre Metz

Rennes (4-3-3) : Salin - Traoré, Da Silva, Aguerd, Truffert - Bourigeaud, Nzonzi, Grenier (Camavinga, 65e) - Doku, Niang (Hunou, 72e), Terrier (Dalbert, 81e). Entraîneur : Julien Stéphan.



Metz (5-4-1) : Caillard - Centonze, Bronn, Kouyaté, Boye, Angban (Tchimbembé, 66e) - Gueye (Ambrose, 66e), Fofana, Boulaya, Leya Iseka (Vagner, 66e) - Yade. Entraîneur : Frédéric Antonetti.

Et de quatre pour le Stade rennais. À la maison, les Rouge et Noir se sont imposés sans briller contre un FC Metz décimé (1-0), et s'installent provisoirement sur la quatrième marche du classement, se rapprochant ainsi du podium.La mission ne s'annonçait pas simple pour les Grenats, en déplacement chez une équipe rennaise revigorée avec une ribambelle d'absents. Ce qui n'a pas empêché les copains de Boye de faire comprendre aux locaux que la soirée serait loin d'être tranquille. Dans leur 4-3-3 habituel et sans Camavinga, posé sur le banc pour commencer la partie, les Rennais ont comme d'habitude choisi d'accaparer le ballon, sans forcément trouver l'inspiration dans les trente derniers mètres. Une seule occasion à se mettre sous la dent dans le premier acte : une frappe croisée de Bourigeaud repoussée du bout du pied par l'intérimaire Caillard en réponse à un premier pétard de Boulaya. Bien organisé et costaud défensivement, Metz distribue les coups et avance au rythme des hurlements d'Antonetti, suspendu, mais bien présent pour mettre l'ambiance dans les travées désertes du Roazhon Park.Problème, les Messins peinent aussi à trouver la faille dans la défense rennaise, malgré les tentatives successives de Gueye et Boye, puis surtout le face-à-face manqué du premier face à Salin au retour des vestiaires. Plus de temps à perdre pour les Rennais, qui vont signer l'unique éclair d'une rencontre loin d'être passionnante dans la foulée. Trouvé par un Doku en progrès, Terrier peut servir Grenier à l'entrée de la surface et le milieu de terrain se retourne pour planter son premier pion depuis un an et demi d'une jolie frappe croisée. La suite, c'est une équipe de Rennes pas très sereine et subissant le rythme imposé par les colosses messins, qui ne profiteront pas du ronronnement breton pour arracher un point avant les fêtes. Voilà qui fait les affaires du SRFC, qui comptent presque miraculeusement 31 points après 17 journées de championnat.Les vacances au chaud.