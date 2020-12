Tiens, ça faisait M'Baye

Il avait longtemps dragouillé l'OM au printemps, mais M'Baye Niang va finalement croiser la route de la bande d'André Villas-Boas ce mercredi soir, au Roazhon Park, avec le maillot du Stade rennais sur le dos. Trois jours après avoir retrouvé le chemin des filets à Nice, l'attaquant de 25 ans a l'occasion de confirmer son retour en forme face à son ex-futur club. Les Marseillais superstitieux le savent : M'Baye Niang va marquer ce soir.

La recherche de l'instabilité

Niang, il ne regrette rien

Par Clément Gavard

C'est une image que personne ne s'attendait à revoir après un printemps agité : M'Baye Niang titulaire et buteur sous la tunique rouge et noir du Stade rennais. L'attaquant franco-sénégalais a retrouvé le chemin des filets à Nice, ce dimanche, après dix mois de disette, offrant au passage un succès précieux au SRFC (0-1). C'est donc bien dans ses crampons que le joueur de 25 ans s'apprête à croiser la route de l'OM, son ex-futur club auquel il avait fait de multiples appels du pied pendant le premier confinement. Après quelques approches sur Instagram, avant même l'arrêt définitif de la saison 2019-2020, le loustic n'avait pas caché son envie sur le plateau du, fin mai :(...)(...)Pas de quoi flatter l'ego des décideurs rennais, alors que la réponse est sortie de la bouche d'André Villas-Boas deux mois plus tard :Au suivant.L'OM peut-il se mordre les doigts d'avoir laissé filer l'opportunité Niang cet été ? Ce n'est probablement pas la question, tant l'ancien du Milan, acheté quinze millions d'euros par Rennes un an plus tôt et sous contrat avec les Rouge et Noir jusqu'en 2023, ne semblait pas dans les cordes d'un club phocéen obligé de se serrer la ceinture. Reste que la quête d'un numéro 9 s'est transformée en échec avec la venue du jeune Luis Henrique, pas disposé à occuper cette position selon les mots de son entraîneur. Une chose est sûre : le profil d'un Niang pour titiller Dario Benedetto et compenser les manques de l'Argentin n'aurait pas été de trop, notamment pour la Ligue des champions. Et l'international sénégalais dans tout ça ? Il a longtemps cherché à fuir sa stabilité rennaise, malgré une titularisation à Lille lors de la première journée, s'offrant même un feuilleton improbable dans les dernières heures du mercato avec un faux départ à Saint-Étienne. Niang maîtrise parfois l'art du contre-pied sur le terrain, mais aussi en coulisses, où il n'a cessé d'étonner son monde, même à Rennes., confiait Julien Stéphan au début du mois d'octobre, quelques semaines après avoir écarté le joueur du groupe en raison d'une absence à l'entraînement.Dans la foulée, Niang passait parpour faire passer le message qu'il allaitau Stade rennais. Le temps de se remettre en forme et de soigner quelques bobos, le finaliste de la dernière CAN a de nouveau pointé le bout de son nez dans le groupe de Stéphan, un coach qui le connaît et qui l'avait relancé à son arrivée sur le banc rennais (28 buts en une soixantaine d'apparitions), ces dernières semaines pour ne plus le quitter. Mieux, il a profité de la blessure de Serhou Guirassy, son principal concurrent, et des limites d'Adrien Hunou pour évoluer seul en pointe dans un 4-3-3 pour enchaîner deux titularisations la semaine dernière, face à Séville en C1 et donc à Nice en championnat., a balayé Stéphan à la veille de Rennes-OM.Villas-Boas, lui, a préféré jouer la carte de la superstition au moment d'évoquer le cas de celui qui aurait pu évoluer sous ses ordres :Et peut-être aussi des ambitions collectives, même si le début du prochain mercato est (déjà) imminent.