Rennes met le feu... mais déçoit sur la fin

Face au Betis Séville, Rennes a débuté fort (deux buts en dix minutes), a marqué trois fois, a fait plaisir à ses supporters et a failli gagné. Mais les Français, parfois malmenés par des Espagnols, se sont faits rejoindre après avoir mené 3-1. Pas de victoire, mais pas encore d'élimination non plus.

Trois, deux, un... Go !

Les Rennais s'en sortent... bien

Rennes (4-4-2) : Koubek - Traoré, Mexer, Da Silva, Zeffane - Hunou (Bensebaini, 80e), André, Grenier (Gelin, 69e), Sarr (Bourigeaud, 49e) - Ben Arfa, Niang. Entraîneur : Stéphan.



Betis Séville (3-5-1-1) : Robles - Mandi, García, Sidnei - Joaquín (Barragán, 84e), Canales, Carvalho, Guardado, Junior (Lainez, 27e) - Lo Celso - Moron (Jesé, 73e). Entraîneur : Setién.

Par Florian Cadu

Enfin ! Oui, le Stade Rennais a enfin été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de lui, des espoirs placés dans les pieds de ses joueurs, du public venu en nombre l'encourager pour que le meilleur parcours européen de l'histoire du club ne s'arrête pas en si bon chemin. Dans sa bruyante antre bretonne, les Français ont en effet assuré le spectacle tout en se donnant le droit de croire à un huitième de finale de C3.Mais il y a un mais. Car si ce jeudi soir, le moment passé a été agréable et divertissant, notamment grâce à une entame de match folle (deux buts en dix minutes), les Rennais n'ont pas réussi à prendre de l'avance sur un Betis Séville qui aura l'avantage de recevoir en ayant planté trois fois à l'extérieur. Pas facile pour les Bretons ? Pas impossible non plus !Ça y est, tout le monde est là ? Chaque supporter breton est fin prêt ? Alors, c'est parti ! Et si l'équipe rennaise tiennent à ce que leurs fans soient à l'heure au rendez-vous, c'est parce qu'ils ont décidé de débuter le spectacle tambour battant. Le coup d'envoi vient à peine d'être sifflé que le Roazhon Park s'enflamme pour l'ouverture du score d'Hunou, qui reprend tout en puissance le centre d'un Zeffane décalé par Ben Arfa. Pour ne pas provoquer une syncope aux spectateurs, les locaux se calment quelques minutes...Puis ré-accélèrent brutalement, avec une barre transversale touchée par Ben Arfa sur coup-franc et le but du break signé García contre son camp suite à une demi-volée de Sarr. Le chrono, lui, ne tourne que depuis dix minutes et ne parvient pas à suivre le rythme. Alors, le Betis prend possession du ballon et fait tourner. Une sortie sur blessure de Junior et une sortie décisive de Koubek plus tard, les Espagnols font eux aussi trembler les filets grâce à une vieille connaissance française : Lo Celso. Quelle première période... Et encore, l'occasion d'égalisation mangée par Lainez est volontairement oubliée.Et ce n'est pas terminé. Car juste avant la pause, Ben Arfa transforme un penalty provoqué par Guardado à la faute sur Sarr. 3-1, repos. Avec ce résultat, le Betis sait qu'il s'endormirait dans de mauvais draps. Quoi de plus normal, donc, que de le voir pousser au retour des vestiaires ? Tour à tour, Canales (poteau), Moron et Mandi tentent leur chance. Mais Rennes , qui perd Sarr et Grenier, résiste.Pas longtemps : à l'heure de jeu, Sidnei pique sa tête sur un coup-franc de Joaquín pour tromper Koubek. Il faut dire que le joli réalisme français (trois pions en cinq frappes cadrées) a ses limites, et Lo Celso n'est pas loin de remettre (logiquement ?) les deux camps à égalité. Mais finalement, c'est Lainez qui le fait à sa place dans le temps additionnel pour son premier match de Coupe d'Europe. Rennes a joué, et Rennes n'a pas gagné. Reste qu'il n'a encore rien perdu, si ce n'est son avance.