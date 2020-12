Rennes mange les Merlus

Lorient (4-2-3-1) : Nardi - Delaplace, Chalobah, Morel, Le Goff - Abergel, Lemoine - Le Fée, Wissa, Laurienté - Hamel. Entraîneur : Christophe Pélissier.

Rennes (4-3-3) : Salin - Traoré, Da Silva, Aguerd, Maouassa - Camavinga, Nzonzi, Bourigeaud - Doku, Hunou, Truffert. Entraîneur : Julien Stéphan.

Sous le vent parfois glacial du Moustoir, Rennes a tranquillement pu mettre la main sur le derby breton (0-3), enfonçant un peu plus Lorient dans la zone rouge. Les Merlus ont pourtant été les premiers à poser le pied sur le ballon dans cette rencontre, mais les ouailles de Stéphan n’ont pas tardé à prendre la mesure de leur adversaire pour affirmer leur supériorité technique dans le jeu. Une légère domination transformée sur un coup de pied arrêté, une spécialité rennaise cette saison, avec un pétard de Da Silva dévié par Morel après une remise de la tête de Nzonzi. Le quatrième pion pour le meilleur buteur du SRFC cette saison en championnat – à égalité avec Hunou qui avait touché le poteau un peu plus tôt -, et un nouveau coup dur pour des Lorientais empruntés, malgré une occasion signée Wissa avant la pause.La suite, c’est une démonstration de force de l’équipe brétillienne, revenue sur la pelouse avec l’intention de tuer définitivement un adversaire en total manque de confiance. Le trio Bourigeaud-Nzonzi-Camavinga permet aux Rennais d’étouffer les Merlus, et de trouver des décalages dans une défense bricolée. Si les Morbihannais tentent de relever la tête avec des tentatives de Laurienté ou Le Fée, c’est bien Rennes qui fait la différence au tableau d’affichage. Dans un premier temps avec un intérieur du droit clinique de Bourigeaud au bout d’un petit jeu à deux avec son copain Doku sur le côté droit, puis avec une enroulée parfaite de Terrier, entré en jeu pour parachever le succès rennais dans ce derby. Une partie qui confirme une chose : Lorient a la tête dans le seau et glisse à la 19place au classement.Pour Rennes, c'est un trois à la suite et un retour dans le top 5. Joli derby.