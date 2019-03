Rennes, London dreaming

Après avoir remporté la première manche à la maison la semaine dernière (3-1), Rennes retrouve Arsenal, ce jeudi soir à l'Emirates Stadium, avec l'envie de poursuivre son épopée européenne en compostant son ticket pour les quarts de finale de Ligue Europa. Un nouveau rendez-vous historique et un nouveau défi pour la bande de Stéphan face à des Gunners revanchards, qui pourront compter sur la présence surprise de Lacazette.



Il y a des histoires qu’on préfère vivre, avant de s’évertuer à les raconter. L’épopée rennaise sur la scène européenne n’est pas terminée, mais les amoureux du club breton ont déjà fait le plein d’émotions, entre la qualification historique à Séville en février et le succès aussi inattendu qu’étincelant contre Arsenal la semaine dernière. La suite ? Un voyage d’environ 500 kilomètres pour passer du Roazhon Park à l’Emirates Stadium avec un seul objectif : décrocher un ticket pour les quarts de finale de la Ligue Europa face au groupe revanchard d’ Unai Emery . Il faut se rendre compte de l’événement. Après des années de galère, le Stade rennais peut faire en sorte de ne pas refermer tout de suite une parenthèse de rêve, en réalisant un exploit retentissant à Londres. À vos marques, prêts, partez !Après les festivités et la joie collective jeudi dernier, la première interrogation a rapidement pointé le bout de son nez dans les couloirs de l’enceinte rennaise : comment aborder le match retour dans l’antre des? Certainement pas dans la peau du favori, à en croire les propos de Julien Stéphan quelques minutes après le succès de son équipe : « Rennes préfère donc se présenter à Londres avec un statut d’outsider, comme à l’aller, et comme à Séville en février. Un discours également adopté par plusieurs joueurs et le président Olivier Létang , mais pas par un Ben Arfa optimiste et confiant : «L’ancien Niçois n’a pas tort, le troisième pion signé Sarr à la 88minute a placé Rennes dans une position plus agréable avant la deuxième manche. Reste à savoir quelle approche va être adoptée par les hommes de Stéphan : à Séville, ils étaient venus en sachant qu’il fallait gagner pour passer , la donne risque d’être différente contre Arsenal . Comment gérer une telle avance ? Comment ne pas flancher ? «, a prévenu le technicien rennais en conférence de presse.» Un mélange de prudence et d'ambition pour faire déjouer les pronostics, sachant que l' Arsenal version Emery est quasiment intraitable dans son jardin (19 victoires, 3 nuls, 3 défaites toutes compétitions confondues). Ça fait trembler.Alors, le bloc rennais va-t-il pouvoir résister aux assauts londoniens sur la cage de Koubek ? Les mauvais souvenirs du premier quart d'heure de l'aller, largement dominé par Arsenal , pourraient rapidement resurgir à l'Emirates. Surtout qu'à la surprise générale, l'ancien entraîneur du PSG pourra finalement compter sur Alexandre Lacazette l'UEFA ayant décidé de réduire sa suspension de trois à deux matchs, mardi après-midi. «, a admis Stéphan mercredi.» La présence de l'international français dans le groupe offre de nouvelles possibilités à Emery, et s'impose comme un casse-tête supplémentaire pour son homologue rennais : «Pour mettre en place son nouveau plan, Stéphan va pouvoir compter sur un groupe complet, renforcé par les retours de Niang et Traoré, suspendus à l'aller : «» Ainsi, le duo Traoré-Sarr à droite, devenu redoutable ces derniers mois, devrait être particulièrement surveillé par les locaux, devant également s'attendre à une invasion de supporters rennais dans les tribunes de l'Emirates. Après la folie de Séville, ils devraient être plus de 5000 à se déplacer dans la capitale anglaise, après avoir vécu une soirée de rêve au Roazhon Park une semaine plus tôt. «, s'est réjoui André.» Les Rennais doivent en être conscients, il est beaucoup trop tôt pour écrire le dernier chapitre de cette belle histoire.