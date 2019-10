Rennes, leader du classement... des sanctions

26

Après de longs mois d'absence, la newsletter ANS est de retour ! Focus sur les mois d'août et septembre qui viennent de s'écouler.

Un 12homme qui coûte cher.Dans sa newsletter, l’Association nationale des supporters (ANS) dresse un classement des clubs les plus sanctionnés par la commission de discipline de la LFP. Des amendes qui tombent évidemment pour l’utilisation de fumigènes, mais pas uniquement puisqu entrent aussi dans le calcul chants et banderoles "injurieux" qui ont agité les championnats français en ce début de saison.L’association estime le montant global des sanctions pour le mois d’août et de septembre à 111 500 euros. Le club le plus mis à l’amende depuis le début de la saison est le Stade rennais avec un montant de 25 500 euro à verser. Suivent Nice et Sochaux avec respectivement 17 500 et 12 500 euros de prunes.Et encore un trophée pour Julien Stéphan.