Rennes lance sa saison contre Ajaccio

Rennes (4-4-2) : Alemdar - Traoré, Badé, Theate, Truffert - Bourigeaud (D. Doué, 63e), Santamaria, Tait (Ugochukwu, 86e), Terrier (Abline, 86e) - Kalimuendo (Doku, 63e), Laborde (Sulemana, 73e). Entraîneur : Bruno Genesio.



Ajaccio (4-4-2) : Leroy - Alphonse, Gonzalez, Mayembo (Vidal, 83e), Diallo - Bayala (Nouri, 46e), Marchetti, Mangani (Laci, 76e), Cimignani (Spadanuda, 46e) - Hamouma, El Idrissy. Entraîneur : Olivier Pantaloni.

Des buts et des rouges : ce Rennes-Ajaccio a respecté la tradition de cette 3journée de Ligue 1.Le Stade rennais a décroché son premier succès de la saison, à la maison face à Ajaccio (2-1). Sous un fin crachin breton, les Corses n'étaient pas venus garer le bus, laissant tout de même le ballon à des locaux désireux de lancer la machine. Passés en 4-4-2 avec une association Gaëtan Laborde-Arnaud Kalimuendo en attaque, les Rennais s'en sont d'abord remis à leur meilleur artilleur de la saison passée, Martin Terrier, au-dessus du lot techniquement en première période. Après deux alertes, dont un enroulé boxé par Benjamin Leroy, l'ailier a profité d'une remise d'Adrien Truffert pour éliminer Thomas Mangani, puis décocher une frappe puissante du droit pour ouvrir le scoreSeulement, les Rouge et Noir n'ont pas encore retrouvé leur visage séduisant, même si Kalimuendo a donné du boulot à Leroy, et ils n'ont pas été aidés par une charnière centrale en grande difficulté, notamment dans la gestion de la profondeur. Dans le dur pour ses débuts, Arthur Theate a même vu un tirage de maillot dans la surface sanctionné d'un penalty quelques secondes avant la pause. Une belle opportunité pour le spécialiste Mangani, qui a pensé signer son deuxième but de la saison en trompant Doğan Alemdar en force, mais l'arbitre n'avait pas donné le coup de sifflet et la deuxième tentative du milieu de terrain a été repoussée par le gardien turc (45+2), fêté par un public du Roazhon Park pas trop pressé de filer déguster une galette-saucisse. Mais la bande à Olivier Pantaloni a la tête dure, croyant en sa chance et mettant les Rennais en difficulté au retour des vestiaires. Une stratégie récompensée, Mangani, encore lui, distribuant un caviar sur Mounaïm El Idrissy, douchant l'enceinte bretonne d'une tête croiséeSi les centraux rennais ont affiché des lacunes défensivement, ils ont pu s'illustrer... devant. Ainsi, Benjamin Bourigeaud a vu son corner dévié de la tête par Loïc Badé au second poteau, où Theate a placé un coup de casque malin dans la lucarne opposée pour redonner l'avantage aux siens. Ajaccio a ensuite tenté de revenir sur coups de pied arrêtés, tout en se méfiant des flèches Jérémy Doku, Kamaldeen Sulemana et Désiré Doué, entrés en jeu, pendant que le remplaçant Romain Salin a vu rouge pour avoir trop râlé après une faute évidente non sifflée après une roulette du jeune Doué. Dans une fin de rencontre tendue et hachée, l'entrant Lesley Ugochukwu a aussi eu le droit d'être expulsé après avoir marché sur le pied de Marchetti (90+1). Une décision sans conséquence au tableau d'affichage pour Rennes, qui peut lancer sa saison, en attendant de chasser les doutes.Un record de cartons rouges en une journée de championnat, c'est possible, c'est réalisable.