Rennes, la saison du frisson

En décrochant son ticket pour le Stade de France grâce à sa victoire à Lyon (2-3), le Stade rennais s'est encore une fois donné le droit de rêver, en offrant de nouvelles émotions à ses supporters. La suite logique d'une saison déjà historique pour le club après son parcours européen, et une nouvelle occasion de prouver que Rennes est en train de grandir. Et tant pis si ça se termine encore sans trophée.

Une question d'émotions

Par Clément Gavard

Il suffisait de boire les paroles d’ Hatem Ben Arfa pour comprendre que cette saison avait déjà changé beaucoup de choses au Stade rennais. «, a lâché le milieu de terrain rennais dans un entretien donné àavant le déplacement à Lyon Une déclaration très révélatrice, surtout quand elle vient d’un joueur fraîchement débarqué en Bretagne, constatant l’évolution d’un club plus souvent moqué que félicité ces dernières années. Mais voilà, au Groupama Stadium, le frisson rennais a encore frappé, s’occupant cette fois d’éjecter Lyon pour s’offrir le droit de rêver, encore une fois, en compostant son ticket pour le Stade de France . Fou.Dix ans après la tragique finale de Coupe de France contre Guingamp , les Rennais vont donc retrouver le Stade de France pour la quatrième fois sur la dernière décennie. Sauf que cette fois, l’histoire est différente. Si la bande à Stéphan doit attendre mercredi soir pour connaître l’identité de son adversaire ( Nantes ou le PSG ), elle doit déjà être consciente qu’elle aura certainement donné au club une des plus belles saisons de son histoire, si ce n’est la plus belle. Il y a eu cette malédiction brisée contre Jablonec un soir de septembre, une phase de poules galère en Ligue Europa, une première qualification historique contre Astana et surtout deux doubles confrontations magiques contre le Betis Séville et Arsenal . «» , s’est réjoui Julien Stéphan en conférence de presse après la victoire à Lyon . Et sans se mentir, cette qualification rennaise n’est pas seulement une bonne nouvelle pour les supporters rennais, mais aussi pour ces spectateurs neutres, qui se sont pris à kiffer devant les matchs du SRFC sur la scène européenne à la fin de l’hiver., confiait récemment le président Olivier Létang dans un podcast animé par» Mission réussie, le club breton a déjà réussi à emmener 3500 fans à Séville, 6000 à Londres et ils devraient être près de 30 000 à rallier la capitale française le 27 avril prochain, pour s'offrir une ultime dose de rêve. Imaginez le symbole : le SRFC qui met fin à une interminable disette de quarante-huit ans sous la houlette de Julien Stéphan. Lui, le natif de Rennes . La belle histoire est en marche, diront les éternels optimistes. Les autres verront aussi en cette finale une opportunité pour retrouver les joies de l'Europe dès la saison prochaine. Et ils auront raison : les Rennais ne doivent pas se contenter d'un coup d'éclat, il va falloir enchaîner pour définitivement changer. Mais le bilan se fera plus tard. En attendant, peu importe l'issue de cette saison folle, Rennes a déjà fait le plein d'émotions. Et c'est aussi ça qui compte.