Rennes, l'Europe comme moteur

La Coupe d'Europe fait son grand retour à Rennes. Six mois après son élimination en huitièmes de finale, le Stade rennais effectue ses retrouvailles avec la Ligue Europa, jeudi soir, avec la réception du Celtic. Et le club breton compte bien s'offrir des nouveaux souvenirs.

Le goût de l'Europe

Par Clément Gavard

Il est déjà de retour, le parfum des soirées européennes au Roazhon Park. Et il était attendu. La promesse était tombée un soir de mars. Un soir de sortie de route pour le Stade rennais. Un soir de défaite à l’Emirates Stadium, où le club breton avait vu son aventure en Ligue Europa prendre fin brutalement contre Arsenal. Puis, quelques minutes après la déception, il y avait eu les mots d’Olivier Létang : «» La suite, tout le monde la connaît. Un premier trophée depuis près de cinquante ans et la possibilité pour le club de s’offrir une nouvelle campagne européenne, comme pour faire comprendre que les frissons de la saison précédente n’étaient pas des phénomènes isolés. Rennes l'a bien compris : la C3, souvent moquée, voire négligée par certains clubs français à une époque, n'a rien d'une coupe au rabais. Le premier grand soir des trois mois à venir, ce jeudi, avec la réception du Celtic, devrait annoncer la couleur.À Rennes, la Coupe d'Europe est devenue le nouveau plaisir incontournable. La possibilité de quitter la routine de la Ligue 1 pour découvrir d'autres contrées et de nouvelles exigences. Après le match nul à Brest, samedi dernier, et l'épisode de la VAR, les Rouge et Noir voulaient déjà passer à autre chose et se tourner vers ces retrouvailles avec la Ligue Europa, six mois après l'avoir quittée. «, avait glissé Damien Da Silva en zone mixte.» Une excitation générale confirmée par Julien Stéphan en conférence de presse à la veille du premier rendez-vous européen de la saison : «Au menu cette année : le Celtic, la Lazio et Cluj dans une poule plus sexy – plus difficile aussi – que celle du dernier exercice. La première étape à la maison contre les Écossais doit permettre au Stade rennais de montrer qu'il a l'ambition de ne pas quitter l'Europe avant le début de l'hiver. Comment ? En se servant de l'expérience acquise contre le Betis, Arsenal et tous les autres, tout en gardant en tête que c'est un nouveau livre qui s'ouvre. «, présente Stéphan.» Peu importe les acteurs, l'euphorie n'est pas encore retombée à Rennes après la mini épopée européenne et le titre en Coupe de France. Les supporters sont encore sur leur nuage, comme en témoigne la hausse significative du nombre d'abonnés au Roazhon Park (+33% cet été pour arriver à 14 000 abonnements). Les recrues, elles, semblent déjà contaminées par la bonne humeur brétillienne. «, atteste Jérémy Morel.» Préparez vos narines, les Rennais pourraient encore se laisser prendre au jeu.