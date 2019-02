Rennes garde le rythme en tapant sur Sainté

Stade rennais FC (4-2-3-1) : Koubek - Zeffane, Da Silva (c), Mexer, H.Traoré - Grenier, Bourigeaud - Hunou, Ben Arfa, Niang - Siebatcheu. Entraîneur : Julien Stéphan.



AS Saint-Étienne (3-4-1-2) : Ruffier - Subotić, Lo. Perrin (c), Kolodziejczak - Debuchy, Monnet-Paquet, Aït-Bennasser, Gabriel Silva - Cabella - Diony, Hamouma. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.



Galette-saucisse parfum Ligue Europa.À quatre jours d'accueillir le Betis Séville et lancé à la poursuite de Montpellier Marseille et Saint-Étienne, Rennes doit prendre les points et la confiance face aux Verts. Pour cela, deux ingrédients : l'engagement et la réussite. Le premier est celui de M'Baye Niang, très haut pour claquer une jolie tête retournée sur un corner bien botté par Bourigeaud. La seconde fuit Diony, qui tape le poteau de Koubek sept minutes plus tard, et surtout Subotić. Encore que pour ce dernier, il est surtout question de grosse boulette quand un ballon à trois mètres du but vide est envoyé dans les tribunes. Quoi qu’il en soit, Rennes vire en tête au mitan d'une partie jusqu'ici joliment rythmée.Seule ombre au tableau rennais, la blessure d'un Siebatcheu touché à la cuisse et remplacé par Sarr à la demi-heure de jeu. Mais si Sainté pousse en seconde période, si Ben Arfa touche à son tour le poteau d'un Ruffier battu sur ce coup, les Rennais vont résister. Mieux, ils font le break par Ben Arfa sur penalty, après une main de Perrin attrapée par l'œil de la VAR. Avant le calice bu jusqu'à la lie par les Stéphanois : Sarr sert Hunou pour le 3-0 de près dans les arrêts de jeu, Hamouma prend un second carton jaune, les Verts sont à terre.Avec cette victoire, Rennes se met dans le wagon de la lutte pour l'Europe et prépare parfaitement le Betis . Un bon dimanche, donc.