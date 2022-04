Rennes gagne dans la douleur à Reims

??? ?? ????? | 2⃣ - 3⃣ | #SDRSRFC Le coup de sifflet final qui libère les bretons face à un @StadeDeReims bien revenu ! Fin de match haletante ! Les buts de la victoire du @staderennais sont à revoir gratuitement sur l'app #FreeLigue1 https://t.co/KiP2hgdzdh pic.twitter.com/u8EWD9GAj4 — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) April 9, 2022

Reims (5-3-2) : Rajković - Foket, Busi, Faes, Abdelhamid, Konan - Berisha (Locko, 56e), Lopy (Kebbal, 62e), Munetsi - Mbuku (Cajuste, 55e), Van Bergen (Doumbia, 56e). Entraîneur : Óscar García.



Rennes (4-3-3) : Alemdar - Traoré, Omari, Aguerd, Truffert - Martin, Santamaria, Majer (Tait, 76e) - Bourigeaud, Laborde, Terrier. Entraîneur : Bruno Genesio.

Un Rennes à deux visages.En déplacement au stade Augsute-Delaune, chez sa bête noire rémoise, le Stade rennais a souffert pour arracher la victoire (2-3) dans une drôle de rencontre. Les hommes de Bruno Genesio ont été méconnaissables pendant une grande partie de la première période sous le pressing d'une équipe rémoise déterminée et dominatrice, malgré des tribunes très clairsemées. Dépassés sur plusieurs accélérations champenoises, les Bretons ont pu compter sur Doğan Alemdar pour repousser la tentative de Nathanaël Mbuku et sauver un potentiel but contre son camp d'un Warmed Omari très fébrile. Le SRFC s'en est alors remis à Benjamin Bourigeaud, leader de la révolte rouge et noir sur la pelouse et auteur d'un doublé inattendu avant la pause, d'un coup de tête puissant sur un centre de Gaëtan Labordepuis d'une frappe déviée par Wout Faes à la suite d'une remise superbe d'Hamari TraoréDe retour des vestiaires avec un visage plus séduisant, les Rennais ont cru se mettre à l'abri à l'heure de jeu. Lancé sur le côté gauche, Martin Terrier a déposé Thomas Foket pour filer crucifier Pedrag Rajković et recoller à Wissam Ben Yedder en tête du classement des buteurs de Ligue 1. Sauf que Rennes a laissé Reims reprendre espoir dans la foulée grâce à une tête gagnante de Maxime Busi au second poteau. Un sursaut inespéré puis un scénario dingo durant lequel les Rémois ont obtenu deux penaltys provoqués par Nayef Aguerd et Adrien Truffert. Le premier de Moussa Doumbia a été stoppé par Alemdar (78), impuissant trois minutes plus tard face à Lens Cajuste. Dans une fin de match décousue et largement dominée par Reims, les Rennais ont su faire le dos rond pour éviter l'égalisation et grimper provisoirement à la deuxième place. Treize buts en deux matchs de Ligue 1 ce week-end, vivement la suite.