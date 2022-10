Rennes fait danser Nantes

Rennes (4-4-2) : Mandanda - Traoré, Rodon, Theate, Truffert - Bourigeaud (D. Doué, 83e), Xeka (Ugochukwu, 74e), Tait, Terrier (Sulemana, 88e) - Gouiri (Abline, 88e), Kalimuendo (Majer, 74e). Entraîneur : Bruno Genesio.



Nantes (4-2-3-1) : Lafont - Appiah (Corchia, 81e), Castelletto, Pallois, Merlin - Moutoussamy (Ganago, 71e), Chirivella - Blas, Sissoko (Guessand, 81e), Simon - Mohamed. Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Résultats et classement de la Ligue 1



CG, au Roazhon Park Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tout Rennes gagne.Le Stade rennais a enfoncé son voisin nantais, ce dimanche, en s'imposant dans le derby (3-0), et reste en embuscade derrière le top 5 pendant que le FCN sombre à une inquiétante 19place. C'était un week-end festif à Rennes, où les joggeurs du dimanche s'étaient réunis plus tôt dans la journée pour leur rendez-vous annuel « Tout Rennes Court » , alors que les amateurs de planches en bois se tiraient la bourre depuis la veille au tournoi du « Grand Palet » , au Thabor. Dans la continuité, Rennais et Nantais ont lancé la partie avec envie et détermination avec un début de match animé (six tirs en moins de dix minutes). Aux tentatives de Blas, dont une repoussée par Mandanda, Simon et Chirivella, les locaux ont répondu avec un Gouiri trop court pour inquiéter Lafont et quelques offensives manquant de tranchant. Persévérant, l'ancien Niçois a eu le bon timing pour reprendre d'une tête victorieuse au premier poteau un centre de Kalimuendo dévié par Pallois. Les Nantais auraient même pu voir double avant la pause, laissant à Rennes de belles opportunités de faire le break (Gouiri, Kalimuendo, Terrier), et peinant à faire la différence dans le camp adverse.Le retour sur la pelouse sous un craquage de fumigènes intenses des ultras rennais a enfumé les 22 acteurs, qui ont multiplié les erreurs techniques et les petites fautes hachant la rencontre. La seconde période est ainsi tombée dans l'ennui sur un petit rythme, le FCN peinant à se montrer dangereux et le SRFC ne profitant pas de ses quelques occasions et tombant aussi sur une défense bien organisée et solide, à l'image de Pallois, sauveur de la patrie nantaise devant Terrier. Le public a même longtemps pensé qu'il n'aurait que la sortie de Xeka, ovationné à sa première apparition, pour s'enflammer. À tort, Rennes se réveillant dans les dix dernières minutes en ajoutant deux buts magnifiques au compteur. Le premier au bout d'un mouvement collectif de très grande classe, conclu en beauté par Terrier après un service de Gouiri. Puis le second, parti d'une sortie de balle parfaite, inscrit par le bluffant Désiré Doué, tout juste entré, d'un enchaînement contrôle-reprise laissant Lafont pantois. La journée aurait pu être parfaite sans l'expulsion de Rodon, fautif sur Mohamed à l'entrée de la surface et qui manquera la réception de Lyon dimanche prochain.