Rennes et Lille sur la piste de Silas Wamangituka

La course à l'Europe est déjà lancée. Un temps convoité par Marseille et Toulouse , Silas Wamangituka semble bel et bien proche d'un départ du Paris FC. Dans ce dossier,annonce que le LOSC et Rennes seraient désormais les favoris pour accueillir la jeune pépite congolaise de dix-neuf ans, sous contrat jusqu'en 2021. Si le LOSC serait prêt à dépenser les cinq millions d'euros demandés par le club francilien, le club nordiste voudrait prêter l'attaquant dans la foulée. Résultat, c'est finalement Rennes qui serait le mieux placé, bien que Pierre Dréossi, manager général des Rouge et Noir, ne proposerait que trois millions d'euros pour l'instant.Révélé la saison dernière au travers de ses 11 buts en 32 rencontres, Silas Wamangituka est également convoité par Angers, qui attendrait néanmoins de vendre Jeff Reine-Adélaïde avant de soumettre une offre concrète, et Schalke 04. Une dernière destination qui ne tente pas vraiment l'attaquant de 19 ans, désireux de poursuivre sa carrière en France.En attendant, Wamangituka est toujours en Ligue 2.