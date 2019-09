Rennes et Lille se quittent avec des regrets

Rennes et Lille n'ont pas réussi à se départager pour conclure leur semaine européenne (1-1). Ikoné avait montré la voie au LOSC, avant qu'Hunou n'égalise pour sauver les Bretons d'une nouvelle défaite à la maison.

La maîtrise du LOSC

Un Hunou d'enfer

Rennes (4-2-3-1) : Mendy - Traoré, Gélin, Gnagnon, Morel - Camavinga (Martin, 77e), Bourigeaud - Raphinha, Tait (Léa-Siliki, 64e), Del Castillo (Hunou, 64e) - Niang. Entraîneur : Julien Stéphan.



Lille (4-2-3-1) : Maignan - Çelik, Fonte, Gabriel, Mandava - Soumaré (Sanches, 63e), André - Araujo (Bradarić, 90e), Ikoné (Yazıcı, 86e), Bamba - Osimhen. Entraîneur : Christophe Galtier.

C’était une date que Benjamin André avait cochée sur le calendrier. Celle de son retour dans son ancienne maison, cinq mois après avoir soulevé la Coupe de France. Dans les coulisses de l’enceinte bretonne, le milieu lillois a été accueilli par une photo grandeur nature de la soirée du 27 avril, par les sourires des employés du Stade rennais, par la chaleur de ses anciens coéquipiers, visiblement heureux de retrouver leur capitaine, et par la reconnaissance éternelle des supporters bretons. Des retrouvailles dans la bonne humeur qui ne devaient pas masquer l'essentiel : les deux équipes avaient un match à gagner pour s'installer confortablement sur le podium de la Ligue 1. Résultat, la rencontre entre Rennes et Lille a accouché d'un match nul (1-1) frustrant pour les deux camps. Personne n'est content, tout le monde reste amis.Pour Rennes comme pour Lille, il fallait se remettre dans le bain du quotidien de la Ligue 1 après la première semaine européenne de la saison. Dans une ambiance moins électrique que jeudi soir, malgré un Roazhon Park très bien garni, la bande à Julien Stéphan comprend rapidement pourquoi Lille dispute la compétition des très grands. Sans Renato Sanches, resté sur le banc pour laisser la place à Araujo, le LOSC confisque rapidement le ballon et affiche déjà plus de maîtrise que les locaux. Si Camavinga (9) et Del Castillo (29) tentent leur chance sans trouver le cadre, les offensives nordistes sont plus dangereuses.Ikoné chauffe les gants de Mendy (16), avant que les Lillois n’accélèrent le rythme. Le portier sénégalais empêche André de fêter son retour par un pion, mais repousse le ballon sur Osimhen, obligeant Gélin à effectuer un retour magistral dans les cannes de la nouvelle pépite du LOSC (32). La suite ? Pas mal de frustration pour des visiteurs entreprenants après les nouvelles tentatives de Bamba (33) et Fonte (36). Et surtout, un gros coup de chaud pour les Rennais après la sortie hasardeuse de Mendy sur Bamba (42), le gardien écopant seulement d’un carton jaune et provoquant la colère de Christophe Galtier. Rennes est heureux, pour l'instant.La partie s’emballe définitivement dans le deuxième acte, la pluie se met à tomber et le couperet tombe quelques secondes après la reprise pour les Rennais. Gélin laisse sa concentration aux vestiaires et commet une grossière erreur. Osimhen profite de la boulette du défenseur pour débouler côté gauche et trouver Ikoné, qui ouvre le score de près (0-1, 46). Un pion qui a le mérite de réveiller des Rouge et Noir. Très discret en première période, Raphinha s'active pour remettre son équipe dans le droit chemin, sans parvenir à trouver le cadre (52, 58). Lille se contente de gérer, mais recule dangereusement, laissant la possibilité à Rennes de croire en un retour. Et la sanction tombe : après un énième débordement côté droit, Traoré travaille son centre et trouve la tête d'Hunou - tout juste entré en jeu - qui devance Çelik au deuxième poteau pour égaliser (1-1, 68).Un but validé après plusieurs secondes de flottement autour d'une éventuelle consultation de la VAR, encore une fois. Lille repart au combat, à l'image des percées de Renato Sanches, entré à la place de Soumaré, ou de la belle frappe de Bamba claquée par Mendy (74). Mais les changements de Stéphan ont changé le visage de l'équipe rennaise. Toujours bien placé, Hunou croit délivrer le Roazhon Park en coupant un centre de Léa-Siliki au premier poteau, mais Maignan est décisif (87). Le dernier vrai frisson dans une fin de match enlevée et indécise, qui laissera sûrement des regrets aux Rennais comme aux Lillois. Et voilà le soleil qui (re)pointe le bout de son nez. Ah le temps breton, décidément.