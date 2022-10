Rennes enfonce Strasbourg

Sels - Djiku, Nyamsi, Le Marchand - Dagba (Fila, 63e), Bellegarde, Sissoko (Diarra, 46e), Prcić (Perrin, 63e), Lienard (Delaine, 63e) - Gameiro (Kandil, 76e), Diallo. Entraîneur : Julien Stéphan.



Mandanda - Traoré, Rodon, Theate, Truffert (Meling, 74e) - Bourigeaud (Doku, 74e), Tait, Ugochukwu, Terrier (Assignon, 82e) - Kalimuendo (Majer, 62e), Gouiri (Abline, 82e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Rennes, c'est Kali.En supériorité numérique pendant plus d'une heure, Rennes en a bien profité pour faire sa loi à la Meinau (3-1) et passer une tête dans le top 5 de Ligue 1.Strasbourg commence pourtant la rencontre avec beaucoup de volonté, entame que croit concrétiser Gameiro, finalement signalé hors jeu sur la déviation involontaire de Diallo (18). La chance des Alsaciens est passée, surtout que sur un dégagement, Nyamsi voit rouge après avoir laissé traîner sa semelle sur la cuisse de Bourigeaud (28). Le déclic pour les Bretons. Dix minutes plus tard, Kalimuendo inscrit son premier but en rouge et noir d'un sublime enchaînement en se retournant. Dans la foulée, Terrier se heurte à l'équerre de Sels (45+1), mais la domination est désormais totale pour Rennes.Une mainmise qui se concrétise dès la reprise : trouvé dans le dos de la défense, Kalimuendo sert parfaitement Terrier en retrait pour le break, puis Gouiri pour le pion du K-O. La fin de l'histoire ? Pas tout à fait, puisque sur un contre, Gameiro va chercher un penalty sur le tacle de Traoré et permet à Diallo de sauver l'honneurLa première victoire de la saison se fait donc toujours attendre en Alsace.