Rennes domine Augsbourg

Augsbourg (4-3-3) : Gikiewicz - Caliguri, Bauer, Uduokhai, Gouweleeuw, Iago - Dorsch, Hahn, Gruezo, Maier - Demirović. Entraîneur : Enrico Maaßen.



Rennes (4-3-3) : Mandanda (Alemdar, 60e - Traoré (Assignon, 60e), Badé (Françoise, 60e), Belocian (G. Doué, 60e), Truffert (Tchaouna, 60e) - Santamaria (Ugochukwu, 60e), Tait (D. Doué, 60e), Majer (Guirassy, 60e) - Bourigeaud (Sulemana, 60e), Laborde (Abline, 60e), Terrier (Doku, 60e). Entraîneur : Bruno Genesio.

CG

120 minutes de bonheur.Trois jours après un succès à Caen , le Stade rennais est monté d'un cran dans sa préparation en disputant un match de 4x30 minutes à Augsbourg, en Allemagne. Une rencontre XXL remportée par les Bretons (2-3) et lancée de manière idéale par Bourigeaud, clinique face à Gikiewicz en claquant un bel enroulé. Les Allemands ont ensuite profité d'une perte de balle rennaise au milieu de terrain pour lancer un contre, conclu par DemirovićIl a fallu attendre la fin du deuxième quart-temps pour voir les Rennais reprendre le dessus et faire le break. Laborde a emmagasiné un peu de confiance en glissant le ballon ente les jambes de Gikiewicz, pas exempt de tout reprocheet plombé trois minutes plus tard par son défenseur Uduokhai, qui a dévié une reprise de Majer au fond des filets. Une réussite pour l'équipe type, alors que les jeunes pousses du club breton ont pris le relais pour les soixante minutes suivantes. Si Guirassy a trouvé la barre suite à un coup franc bien tiré par Désiré Doué, ce sont les Allemands qui ont mieux terminé avec un but de Malone en toute fin de partie. Pas de quoi empêcher le succès de Rennes, qui a cependant perdu Doku, touché à la cuisse, en cours de route.Il ne manquait plus qu'une séance de tirs au but pour se croire en Coupe d'Europe.