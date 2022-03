Rennes dispose d'Angers

Rennes (4-4-2) : Gomis - H. Traoré, Omari, Aguerd, Meling (Truffert, 71e) - Bourigeaud (Tchaouna, 90e), Santamaria, Martin (Diouf, 90e), Terrier (Tait, 83e) - Laborde, Guirassy (Doku, 71e). Entraîneur : Bruno Genesio.



Angers (5-3-2) : Petković - Ounahi, Mendy, I. Traoré, Ebosse, Doumbia - Bentaleb (Capelle, 88e), Mangani, Fulgini - Boufal (Bahoken, 88e), Jakolis (Ninga, 69e). Entraîneur : Gérald Baticle.

Un record pour Angers.Le SCO n'est pas parvenu à mettre fin à la spirale négative, concédant une sixième défaite d'affilée en championnat en s'inclinant à Rennes (2-0), une première depuis sa remontée en Ligue 1. En manque de confiance, le SCO a d'abord tenté de resserrer les lignes de son 3-5-2 pour laisser une équipe rennaise joueuse se casser les dents sur sa défense. En l'absence du créateur Majer, Rennes s'en est remis à l'incontournable Bourigeaud et ses corners bien sentis, à l'image de celui coupé de la tête par Santamaria qui a vu le ballon rebondir sur la barre. Très actif, l'anciens Lensois a enfilé le costume du buteur au cœur d'une première période agréable en profitant d'un bon centre de Laborde pour claquer une volée brossée et surprendre PetkovićLa seconde période a été en revanche beaucoup moins animée, n'aidant pas les supporters présents au Roazhon Park à se réchauffer. Si le SRFC a proposé quelques mouvements intéressants, il n'a quasiment pas inquiété Petković et a laissé Angers croire en un retour. Mais la recrue Jakolis a très peu été trouvée par ses coéquipiers (16 ballons touchés), et seul Fulgini s'est offert le luxe de manquer la seule véritable occasion angevine dans le deuxième acte. Angers a laissé passer le train et puisque Rennes aime gagner ses matchs par plus d'un but d'écart cette saison, Doku s'est distingué en offrant une passe décisive d'un joli centre pour Laborde, qui a marqué son 14but de la saison dans le but vide. Tout roule pour le SRFC, qui conforte sa 4place et met la pression sur l'OM.