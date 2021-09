Rennes débute par un nul contre Tottenham

Rennes (4-4-2) : Salin - Traoré, Badé Aguerd, Truffert (Meling, 80e) - Bourigeaud, Santamaria, Tait, Sulemana (Ugochukwu, 80e) - Laborde, Guirassy (Tel, 90e+1). Entraîneur : Bruno Genesio.



Tottenham (4-3-3) : Gollini - Doherty, Tanganga, Rodon, Davies - Ndombele (Alli, 79e), Winks, Gil - Lucas (Emerson, 54e), Kane (Scarlett, 54e), Bergwijn (Højbjerg, 30e). Entraîneur : Nuno Espirito Santo.

CG, au Roazhon Park

Le tour des clubs de Londres continue, à Rennes.Après avoir vu Arsenal et Chelsea se pointer au Roazhon Park ces deux dernières années, le Stade rennais n'est pas passé loin de faire tomber Tottenham ce jeudi soir, mais a finalement dû se contenter d'un nul plutôt logique (2-2). Dans une ambiance digne des grandes soirées européennes en Bretagne malgré une affluence décevante (la faute aux tarifs, à l'horaire et au salon de l'agriculture), la partie a pourtant très mal débuté pour l'équipe bretonne, battue une première fois suite à une déviation géniale de Kane et un rush de Lucas, dont la frappe est malencontreusement déviée dans son propre but par Badé. Inexistants contre Reims dimanche, les Rennais ont tout de même réussi à sortir la tête de l'eau. Bingo, le premier temps fort des Rouge et Noir s'est concrétisé par une égalisation signée Tait, auteur d'un joli tir enroulé après une remise parfaite de Guirassy. De quoi faire exploser la cocotte-minute rennaise.La rencontre s'est finalement résumée à une domination partagée entre les deux équipes sur le terrain, où Rennes aurait pu prendre l'avantage après le pion de Tait. Plus en difficulté en seconde période, Tottenham s'approchant trop facilement de la surface et tentant de profiter des espaces pour reprendre le dessus, Rennes a longtemps attendu son heure. Celle-ci est arrivée à l'aube du dernier quart d'heure, Laborde reprenant un ballon mal repoussé par Gollini suite à une frappe de Sulemana pour s'offrir une première réalisation sous sa nouvelle tunique. Un bruit assourdissant venu des tribunes, puis le silence en assistant au but égalisateur d'Højbjerg involontairement offert sur un plateau par Tait. Si Laborde aurait pu remettre Rennes devant, la bande de Genesio a surtout souffert dans les dix dernières minutes. Il y aura quelques regrets, mais également le sentiment que ce point n'est pas une mauvaise chose avant le déplacement à Arnhem, vainqueur de Mura (0-2), dans quinze jours.Pas de repos pour les Rennais, attendus à Marseille dimanche pour se remettre la tête à l'endroit en championnat.