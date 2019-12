Rennes dans le top 4, Monaco remonte la pente

Deux équipes de la première partie de tableau, le reste au-delà de la treizième place. Il ne fallait pas s'attendre à un immense spectacle pour ce multiplex de la 17e journée de Ligue 1. Qu'à cela ne tienne, Rennes a profité de sa victoire contre Angers (2-1) pour se hisser à la quatrième place du championnat. Wissam Ben Yedder, lui, a pris seul la tête du classement des buteurs grâce à un nouveau pion contre Amiens (3-0). Au fond du trou, les Picards le sont bel et bien, mais pas autant que Toulouse, nouvelle lanterne rouge après sa défaite riche en buts à Strasbourg (4-2). Enfin, Nice a explosé Metz (4-1), bien aidé par le doublé de Wylan Cyprien.

Après la dalle angevine, le paradoxe angevin. Solide et efficace à défaut d'être brillant jusqu'à culminer à la deuxième place du classement il y a une semaine, le SCO vient d'enchaîner sa troisième défaite consécutive tout en affichant de belles intentions dans le jeu. Le tandem Fulgini-Mangini a régalé, Alioui y est allé de son but tardif en renard des surfaces sur corner, mais ce sera tout pour le réalisme. Tout bénef' pour Rennes, catapulté à la quatrième place de Ligue 1 grâce à un doublé de Niang. Et dire qu'une crise couvait apparemment chez les Rouge et Noir... Tout baigne pour Julien Stéphan.Une parodie de football. C'est littéralement ce qu'il s'est produit au stade Louis-II à l'occasion de la réception d'Amiens. Des joueurs qui marchent, des appels inexistants, un engagement proche de 0, des frappes toutes mollassonnes... Indigent et presque scandaleux, surtout au regard de la déclaration de Leonardo Jardim avant la rencontre : «» (Monaco était alors 13, N.D.L.R.) Ah bon ? Heureusement, les murs des vestiaires ont dû trembler à la pause parce que les deux équipes repartent avec un peu plus de volonté. Il faut attendre la 51minute pour assister à un premier frisson quand Kakuta bute sur Lecomte, suivi d'un penalty refusé pour une position de hors-jeu au préalable. Amiens a laissé passer sa chance : la nature reprend ses droits, Monaco ses atouts et Ben Yedder se paye l'ouverture du score à la suite d'un cafouillage symbole de la rencontre. Libéré, le club du Rocher peut se lâcher : Maripan et Baldé y vont de leur pion. Le treizième et quatorzième buts encaissés par les Picards en quatre matchs de Ligue 1.Quoi, Patrick Vieira est encore sur le banc de Nice ? En froid avec la direction de l'OGCN et dragué par Arsenal , le boss des Aiglons a visiblement envie de finir le travail en beauté. Ou tout simplement de vivre une saison tranquille si absence de mouvement il venait à y avoir. Ce samedi soir, c'est Metz qui en a payé les pots cassés. Malgré une grosse envie d'entrée de jeu, les Mosellans se sont fait refroidir brutalement par un coup de canon enroulé de Cyprien à l'extérieur de la surface. Et comme si ça ne suffisait pas à plomber le moral des Grenats, le milieu français y a ajouté une petite panenka des familles avant la pause. Même les remplaçants ont pu se faire plaisir, Ganago en première ligne, buteur, après un excellent centre au second poteau de Lees-Melou, auteur du quatrième pion sur un délice de frappe enroulée. Seules ombres au tableau : la réduction du score de Niane et la sortie sur civière d'Atal.5. Comme le nombre de supporters du TFC présents à la Meinau pour assister à la nouvelle dérouillée de leurs protégés. 5 chanceux qui auront assisté à un match ouvert et agréable, vécu l'improbable joie de savourer deux buts à l'extérieur des Violets, mais aussi constaté une nouvelle fois l'extrême faiblesse de leur défense. C'est pourtant Isimat-Mirin qui avait ouvert le score à la suite d'un corner pour les Haut-Garonnais, mais Koné (d'une tête sur coup franc), Thomasson (d'une reprise limpide) et Ajorque (d'un plat du pied de près) ont exploité les largesses de l'arrière-garde adverse. 3-1, la messe est dite ? Pas pour Saïd, qui réduit l'écart au retour des vestiaires à la suite d'une jolie entreprise individuelle de Sylla. Mais comme la défense du TFC est déjà à fond dans l'esprit de Noël, les Violets vont offrir un quatrième cadeau à Mothiba. Et dire qu'Antoine Kombouaré avait promis de solidifier la défense toulousaine ...