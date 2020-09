Rennes cartonne l'ASSE et récupère les commandes

Grâce à des réalisations de Nayef Aguerd, Serhou Guirassy et Adrien Hunou, le Stade rennais est venu s'imposer avec la manière dans le Chaudron (0-3) et récupère ainsi le fauteuil de leader de Ligue 1. Coup d'arrêt pour les Verts, qui subissent de leur côté leur premier revers de la saison.

Buteur Aguer(d)ri

La bonne pioche Guirassy

Saint-Étienne (4-2-3-1) : Moulin - Moueffek (Fofana, 46e), Moukoudi, Kolodziejczak, Maçon - Camara, Youssouf (Neyou, 46e) - Bouanga (Tormin, 81e), Nordin (Rivera, 73e), Aouchiche (Krasso, 61e) - Hamouma. Entraîneur : Claude Puel.



Rennes (4-3-3) : Salin - Soppy, Da Silva, Aguerd, Traoré - Camavinga (Rutter, 92e), Nzonzi, Bourigeaud (Martin, 84e) - Del Castillo (Raphinha, 70e), Guirassy (Hunou, 84e), Terrier (Tait, 70e). Entraîneur : Julien Stéphan.

La dernière visite du Stade rennais à Geoffroy-Guichard remontait au mois de mars, date d'une demi-finale de Coupe de France perdue par les Bretons au bout du temps additionnel. Six mois et demi plus tard, alors que le bourreau des rennais - Ryad Boudebouz - n'est plus là (ou presque), Julien Stéphan et ses poulains sont venus se venger en infligeant aux Verts leur première défaite de la saison (0-3). Une victoire logique, obtenue grâce à des pions de Nayef Aguerd, Serhou Guirassy et Adrien Hunou, qui permet ainsi aux Rennais de reprendre leur fauteuil de leader, temporairement occupé par le LOSC depuis vendredi soir.Difficile de se livrer d'entrée pour deux équipes qui vise chacune le trône de Ligue 1. Alors forcément, tout le monde s'observe dans un début de match timide. Rennes tient plutôt bien le ballon, pendant que les Verts profitent de la vitesse de leurs petits gabarits devant pour procéder en contre. Une tactique qui leur permet d'ailleurs d'amener une once de danger sur la cage de Romain Salin, mais Denis Bouanga, lancé dans le dos de la défense rennaise, voit son centre-tir filer devant tout le monde (20). Il faut finalement attendre la demi-heure de jeu pour voir les Bretons réchauffer un début de match bien congelé. Serhou Guirassy oblige d'abord Jessy Moulin à s'envoler sur un lourd pétard du gauche (30). Premier avertissement. Il n'y en aura pas deux. Trois minutes plus tard, le corner de Benjamin Bourigeaud atterrit sur la tête de Nayef Aguerd, qui inscrit-là son deuxième but cette saison (0-1, 33). Adil Aouchiche tente bien de réagir sur l'engagement, mais sa frappe est bien trop molle pour surprendre Salin (35).Deux changements, une bonne gueulante de Claude Puel, et voilà les gars du Forez de retour surmotivés après l'entracte. Arnaud Nordin profite d'une frappe de Maçon repoussée par le portier rennais pour égaliser… Fausse alerte : l'attaquant de 22 ans est signalé hors-jeu (47). Un fait de jeu fatal, puisque cinq minutes plus tard, Romain Del Castillo déborde côté droit et adresse un caviar à Guirassy, qui crucifie Moulin d'un joli geste acrobatique (0-2, 53). Menés de deux buts, les locaux jettent leurs dernières forces dans la bataille. Wesley Fofana, étonnamment entré au poste de latéral droit, sème d'abord la zizanie dans la défense rennaise (61), avant que la jolie tête de Timothée Kolodziejczak ne soit captée par Salin (64). En poussant, les partenaires d'Hamouma se découvrent. Une stratégie qui va venir régaler Adrien Hunou. Lancé dans le dos de la défense verte en fin de match, l'attaquant conclut le festival rennais d'un subtile lob (0-3, 90). Les Bretons empochent leur treizième point sur quinze possible, et tenteront de conserver leur belle position avec la réception de Reims le week-end prochain.