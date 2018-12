Rennes cartonne, Guingamp étonne, Lille plafonne

Dernière journée aller de Ligue 1 assez étonnante, avec un carton de Rennes contre Nîmes, des victoires guingampaises et toulousaines à Monaco et Lille, ou encore un Reims-Caen enthousiasmant. Accrochez vos ceintures.

Le match de l'ennui ? Pas du tout. La preuve avec une ouverture du score de Suk (son premier caramel de la saison) à la huitième minute. La preuve, aussi, avec cette égalisation de Ninga de la tête. La preuve, encore, avec l'enroulée gagnante de Crivelli au milieu des échauffourées et des actions rémoises. La preuve, enfin, avec un compteur remis à zéro par Engels. Champagne, même si personne ne fera la fête., comme le nombre de buts inscrits X deux. Tout simplement.Décidément, les Bretons vont bien avec Stéphan. À croire que la trêve hivernale arrive beaucoup trop rapidement pour eux. Ce samedi, c'est Nîmes qui a fait les frais de la bonne forme de Rennes . Efficaces en contre et cohérents tactiquement face à des Crocos offensifs mais trop naïfs, les Rouge et Noir ont plié le match avant même le quart d'heure de jeu grâce à l'ouverture du score d'André (en taclant) et au break de Bourigeaud. Siebatcheu a même achevé la proie (au début du second acte après un centre de Sarr et un peu plus tard à la suite d'un coup-franc mal repoussé). Tranquille., comme le nombre de victoires de Rennes depuis l'arrivée de Stéphan en autant de rencontres.Vieira aime le beau jeu. Mais Vieira aime aussi le réalisme. Et lors du duel opposant ses hommes à Strasbourg , il était de l'autre côté. En témoigne le score à la mi-temps : 2-0 pour les locaux. C'est ballot. Surtout lorsqu'on a concédé seulement deux occasions, synonymes de deux pions signés Thomasson, servi en profondeur par Lala, et Koné, sur corner. Mais Nice ne peut s'en prendre qu'à lui-même, puisqu'il n'en a pas du tout fait assez pour espérer mieux qu'une défaite. Tant pis, les Aiglons restent dans la première partie de tableau... avec le même nombre de points que les Alsaciens., comme la minute (sans la virgule) durant laquelle Laurey s'est fait expulser pour sa colère envers le corps arbitral.Une confrontation entre l'avant-dernier et la lanterne rouge, ça s'appelle toujours un duel de la peur. Un combat où l'on prend un minimum de risques, et où les situations chaudes se font donc très rares. Le Monaco Guingamp de cette 19journée n'a pas échappé à la règle, la confiance étant une arme inconnue pour les deux camps. Alors autant récupérer un point, c'est déjà ça de pris. Sauf que Thuram en a décidé autrement : à vingt minutes du terme, le jeune talent s'est permis de foudroyer la défense de la Principauté sur une contre-attaque éclair. Ce qui a donné l'idée à Roux, entré en deuxième mi-temps, de faire le break. Quand on dit que c'est dans la tête..., comme le nombre d'unités qui séparent désormais les deux formations. Lille se sentait bien dans la peau d'un dauphin. Nageant dans les mers françaises comme un poisson dans l'eau sans prendre autant de place qu'une baleine, le Losc commençait à incarner un vrai requin pour les plus petits animaux aquatiques. Toulouse est de ceux-là, et il a d'ailleurs commencé par se faire manger malgré sa résistance. Plus tranchant en attaque, le favori a croqué une première manche équilibrée à la faveur d'une réalisation au quart d'heure de Leão, trouvé dans la profondeur par Maia. Suffisant pour demeurer devant ? Non, pas s'il y a rébellion. Celle du TFC se nommait Gradel, et a mordu deux fois (sur deux penalties) pour bouffer la grosse bestiole, faisant déjouer les pronostics. La paradoxale et variante loi de la nature., comme le nombre d'unités d'avance de Lille sur l' Olympique Lyonnais , troisième, si les Gones gagnent leur match en retard.Sans faire de bruit, l'oiseau vert construit son nid. Aujourd'hui, ce dernier est situé à la cinquième place de Ligue 1 et le moineau-Paquet participe activement à son élaboration constante. Ainsi, c'est lui et l'énorme Khazri (bien aidés aussi par Diony et la Var) qui ont offert trois bonbons aux siens en poussant (ou en expédiant, c'est selon) un ballon au fond. À noter aussi le travail de fourmi parfois spectaculaire de Perrin, la bonne rentrée de Berić et le manque de piquant de la moutarde dijonaise pour expliquer la logique du résultat final. 3-0, le DFCO (v)a mal., comme la minute où la partie aurait pu basculer de l'autre côté sans une intervention décisive de Perrin.