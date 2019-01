Rennes braque à nouveau la Beaujoire

Courageux et surtout réalistes, les joueurs de Julien Stéphan ont respecté la tradition en allant s'imposer à Nantes (0-1), grâce à un but de Damien Da Silva. Un succès déterminant pour les Bretons qui se replacent dans la course à l'Europe.

Le complexe du corn-flakes

Solide comme un karreg

Nantes (4-3-3) : Tătăruşanu - Fabio, Diego Carlos, Pallois, Lima - Touré, Girotto (Boschilia, 63e), Rongier - Limbombe (Moutoussamy, 83e), Sala (Coulibaly, 74e), Waris. Entraîneur : Vahid Halilhodžić.



Rennes (4-2-3-1) : Koubek - H.Traoré, Mexer, Da Silva, Bensebaini - André, Grenier - Bourigeaud (Léa-Siliki, 75e), Ben Arfa, Sarr - Niang (Johansson, 60e). Entraîneur : Julien Stéphan.

L’addiction aux séries, ou «» si on pratique la langue de Shakespeare, n’est pas encore une maladie reconnue en tant que telle, mais a quand même le mérite d’exister. Rester plongé dans un univers, se délecter de chaque passage sans regarder le temps passer. Parfois dangereusement. Un phénomène auquel Nantais et Rennais sont confrontés depuis une bonne cinquantaine d’années à tour de rôle. Pendant près de 41 ans, jusqu’au 4 janvier 2006 très précisément, les Rouge et Noir repartaient toujours déçus de leur déplacement en Loire-Atlantique. Mais depuis qu’ils ont brisé la malédiction grâce aux historiques John Utaka et Olivier Sorlin ce jour-là, l’addiction a changé de camp. Et une fois encore, comme depuis plus de quatorze ans, Rennes n’a pas perdu à la Beaujoire. Mieux, il a empoché trois points importants dans la course à l’Europe.D’entrée de jeu, pourtant, les Canaris montrent qu’ils ne veulent pas laisser leur supporters avec le bec dans l’eau et partent immédiatement à l’assaut de la cage de Koubek. Les hommes d’Halilhodžić pensent même avoir fait le plus dur quand, sur un coup franc délicieusement déposé par Lima Diego Carlos devance sans forcer Koubek pour faire exulter la Brigade Loire (7). De la main, malheureusement, pour le peuple jaune et vert.Quelques minutes plus tard, comme si la malédiction avait décidé de frapper à ce moment-là, c’est Rennes qui va prendre l’avantage sur un troublant copier-coller. Un coup de pied arrêté excentré de Ben Arfa frappé au second poteau, une tête et non une main de Da Silva qui libère Julien Stéphan et tout son groupe (13). De quoi rééquilibrer les débats jusqu’au retour des vestiaires, avant que l’orage nantais ne se mette à tomber.À l’image de leur début de rencontre, les Nantais accentuent la pression sur le but rennais. Avec comme seul motif de briser cette série de revers qui se prépare à accoucher d’un nouveau venu. Limbombé, de la tête, pense permettre par deux fois à son équipe de recoller au score. Et si la barre se dresse sur sa route une première fois (60), c’est ensuite sa maladresse qui entrave ses desseins et ceux de son équipe quelques minutes plus tard (65). Nantes pousse en continu, mais n'arrivera finalement jamais à recoller au score. Une aubaine pour Rennes , qui profite donc comme prévu de ramener trois points à la maison et de se remettre à rêver d'Europe en fin de saison.