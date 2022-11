Rennes arrache un nul miraculeux à Lille

Dans une rencontre à sens unique et dominée de la tête et des épaules par Lille, Rennes a gratté un point inespéré (1-1). Sans briller, les Bretons ont assuré leur place sur le podium jusqu'au week-end prochain.

Le cadeau de Mandanda à Fonte

Lille maudit

Lille (4-2-3-1) : Chevalier - Weah, Fonte, Djaló, Diakité - André, André Gomes (Ounas, 44e) - Bamba (Virginius, 84e), Angel Gomes (Baleba, 84e), Cabella - David. Entraîneur : Paulo Fonseca.



Rennes (4-3-3) : Mandanda - Traoré, Wooh, Theate, Truffert - Ugochukwu, Xeka, Tait (Majer, 59e)- Bourigeaud, Kalimuendo (Meling, 77e), Gouiri. Entraîneur : Bruno Genesio.

Le LOSC va se demander pendant longtemps comment il a pu ne pas remporter ce match contre Rennes, ce dimanche après-midi. Dans une rencontre attendue entre deux concurrents aux places européennes, les Dogues ont été largement supérieurs aux Bretons, sans que cela ne se concrétise au tableau d'affichage (1-1). Un manque de chance et d'efficacité pour les Lillois, qui ne brisent donc pas la série d'invincibilité du Stade rennais (16 matchs, donc), assuré de terminer le week-end sur le podium.Il n'y a pas vraiment eu match entre les deux prétendants aux places européennes en première période, Lille contrôlant la partie et faisant souffrir une équipe de Rennes sans idées ni folie en l'absence de Martin Terrier, blessé. Bruno Genesio avait choisi de miser sur l'impact en alignant le duo Xeka-Lesley Ugochukwu derrière Flavien Tait, mais la formation de Paulo Fonseca, parfaitement réglée, s'est montrée supérieure tactiquement et techniquement. Après une opportunité de chaque côte avec Jonathan David et Benjamin Bourigeaud, le LOSC a remercié Steve Mandanda, coupable d'une erreur en relâchant le ballon sur un centre de Rémy Cabella, sous la pression de David, et laissant un José Fonte en mode renard marquer de près. Le gardien rennais s'est rattrapé par la suite, empêchant Cabella, toujours aussi percutant, de donner un avantage encore plus conséquent aux Nordistes. Il a également soufflé en voyant le tir croisé de Timothy Weah, aligné latéral droit ce dimanche après-midi à la place d'Ismaily, frôler son poteau gauche. Supérieurs dans tous les domaines, les Dogues auraient pu se faire surprendre sur l'une des rares incursions bretonnes, mais Hamari Traoré, en bonne position dans la surface, n'a pas réussi à trouver Arnaud Kalimuendo.Seule mauvaise nouvelle côté lillois dans le premier acte : la blessure d'André Gomes, remplacé par Adam Ounas pour donner un peu plus de maux de tête aux Rouge et Noir. Méconnaissables, les Rennais ont remercié la VAR de convaincre l'arbitre de leur accorder un penalty généreux pour un ceinturage de Jonathan Bamba sur Christopher Wooh dans la surface sur un corner. Une offrande transformée en force par Bourigeaud, qui a débloqué son compteur but cette saison. Ce qui n'a pas réveillé Rennes ni plombé le LOSC, reparti immédiatement à l'attaque pour reprendre le dessus sur des visiteurs dépassés et... très chanceux. En moins de dix minutes, Lille a touché le poteau à trois reprises (un pour Tiago Djaló et deux pour David), pour le plus grand bonheur de Mandanda, souriant et encore une fois décisif d'une belle parade sur une tête de Bamba. Une débandade rennaise poussant Genesio à ajouter un défenseur sur le terrain, Birger Meling remplaçant Kalimuendo, trop brouillon et discret. Mais cela n'a pas arrêté la furia lilloise, et David a encore été frustré en voyant son but refusé pour un hors-jeu de quelques millimètres. Une rencontre à sens unique, qui l'a encore été un peu plus après l'expulsion logique de Meling pour s'être essuyé les crampons sur le mollet d'Ounas (90). Dans le, Mandanda a écœuré Benjamin André et David a manqué une ultime occasion. Le LOSC aura tout essayé, Rennes est miraculé.