Rennes arrache le nul à Bordeaux

Bordeaux (3-4-3) : Costil - Koundé, Pablo, Jovanović - Sabaly (Palencia, 84e), Otávio, Basic, Poundjé - Kamano (Plašil, 63e), Briand (Sankharé, 90e), De Préville. Entraîneur : Paulo Sousa.



Rennes (4-4-2) : Koubek - Traoré, Da Silva, Mexer, Bensebaini - Sarr, André, Bourigeaud (Grenier, 64e), Léa-Siliki (Del Castillo, 80e) - Hunou, Niang. Entraîneur : Julien Stéphan.

Trois jours après la désillusion de l'Emirates Stadium, les Rennais se ressaisissent et repartent de Bordeaux avec le point du nul. Un nul obtenu avec les tripes, dans les arrêts de jeu, grâce à M'baye Niang. Histoire de terminer une semaine éreintante et forcément décevante par une note positive.En début de rencontre, c'est pourtant bien le Bordeaux de Paulo Sousa qui attaque le premier, la première alerte étant une tête de Kamano dans le petit filet de Koubek (20). Les deux équipes, notamment les locaux, mettent de la volonté en appliquant un gros pressing et en multipliant les courses. Seul bémol : beaucoup trop de déchets techniques. Il faut dire qu'avec la campagne européenne débutée fin juillet, ce sont les deux équipes françaises qui ont joué le plus de matchs depuis le début de la saison.La deuxième mi-temps reprend sur les mêmes bases, à savoir de l'intensité et des courses à répétition. Rennes a même l'occasion d'ouvrir le score sur une remise de la tête au retrait manquée de Poundjé, qui heurte la barre de Costil(48). Mais ce sont les Marines et Blancs qui marquent les premiers par l'intermédiaire de Kamano (59). Sur un centre de Sabaly, l'ancien Bastiais reprend une tête légèrement déviée par De Préville au premier poteau.La suite du match est totalement bretonne. Les Rennais égalisent une minute après le but des Girondins, mais Niang voit son but refusé par la VAR pour une position de hors-jeu de Hunou, le passeur. Les hommes de Paulo Sousa reculent et subissent les assauts de Sarr et sa bande. Les Bordelais plient et finissent par rompre.En plein temps additionnel, M'baye Niang égalise à la suite d'un cafouillage dans la surface, et permet au Stade Rennais de garder espoir pour l'Europe.Pour Bordeaux et Paulo Sousa, le retour au plus haut niveau risque de prendre un peu de temps.