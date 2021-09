René Malleville est décédé

1

Nous venons d’apprendre la disparition de René Malleville. Passionné et authentique, il était un fidèle supporter de @OM_Officiel Compagnon de toujours du @lephoceen J’adresse toutes mes condoléances à sa famille, ses proches et à la communauté marseillaise endeuillée — Jacques Cardoze (@JacquesCardoze) September 19, 2021

SF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

RIP René.Alors qu'il se battait contre un cancer depuis plusieurs semaines, le coeur de René Malleville a cessé de battre ce dimanche 19 septembre. Âgé de 73 ans, René était un amoureux de l'OM et une figure incontournable de la cité phocéenne. Il fut conseiller municipal sous Gaston Defferre, syndicaliste, patron de bar et surtout un supporter marseillais de premier plan jusqu'à son dernier souffle.René était entier,comme il se définissait lui-même, et sa fameuse minute chez nos confrères duétait devenu un rendez-vous pour les fans de l'OM depuis près de dix ans. En 2020, lorsque nous l'avions rencontré à Marseille , on lui avait demandé ce qui lui plaisait dans le foot. Voilà ce qu'il répondait alors : «Spécial, comme lui.L'OM, par l'intermédiaire du directeur de la communication Jacques Cardoze, a rendu hommage à l'un de ses plus fidèles supporters.La rédaction de So Foot adresse ses sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches.