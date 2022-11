Rendez-vous pour nos pronostics Coupe du Monde pendant toute la compétition !

Pendant l'ensemble de la Coupe du Monde 2022, SoFoot vous propose des pronostics sur les matchs, et bien plus encore ! Avec son partenaire paris sportifs de très de longue date RueDesJoueurs

Quels pronostics Coupe du Monde seront disponibles ?

Qui sera aux commandes ?

Pour les fans de paris sportifs, nous préparerons des pronos sur les 64 matchs prévus de la compétition. Chaque jour, nous essaierons de vous sélectionner les meilleurs paris avec des focus sur les grosses affiches et des combinés.Nous vous présentons également les meilleurs bonus pour pour parier sur la Coupe du Monde . A savoir qu'en vous inscrivant chez un site de paris sportif, vous recevez un bonus de bienvenue pour démarrer plus sereinement.Comme depuis près de 10 ans, notre rubrique paris sportifs vous est proposé par RueDesJoueurs, média indépendant d’informations sur les jeux d’argent en ligne né en 2008.Si vous cherchez des analyses encore plus détaillées, avec les dernières infos sur les compositions d'équipes (effectifs présents, absences sur blessure ou suspension, schéma tactique...), mais aussi davantage de pronos, RueDesJoueurs vous proposera ses pronostics Coupe du Monde 2022 . Les pronos RDJ sont mis à jour en permanence, dès qu'une nouvelle info tombe !RueDesJoueurs accompagne ses lecteurs toute la saison, avec plus d'une centaine de pronos réalisés chaque semaine par une équipe de journalistes et experts spécialisés dans les paris sportifs. Sur du foot évidemment, mais aussi sur tous les autres sports comme le tennis, le basket, le hand, etc.