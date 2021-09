Amandine Miquel, passée par la fenêtre

« À mon premier contact avec des gens de la DTN pour passer mes diplômes, ils m'ont fait comprendre que ce ne serait pas aussi simple. »

Nicolas Jucha, avec Tara Britton

Tous propos recueillis par TB et NJ.

Année 2001, l'équipe de France féminine de football est en stage à La Réunion pour deux semaines. Une gamine de 17 ans appelle à l'hôtel des Bleues et demande, au culot, de faire un essai. Intriguée, Elisabeth Loisel accepte et fait la connaissance d'Amandine Miquel, fille d'enseignants, qui a évolué au Mexique, en Angleterre à Chelsea, et maintenant à Case Vauban, sur l'île. La sélectionneuse de l'équipe de France n'est pas là pour faire des cadeaux, la jeune Amandine Miquel ne va donc pas intégrer sa sélection et la suivre en métropole. Néanmoins, elle donne quelques conseils et invite la jeune femme à aller voir à Juvisy si l'herbe y est suffisamment verte. Année 2002, tout juste majeure, Amandine Miquel a suivi les recommandations et décide de tenter sa chance en région parisienne. L'occasion de se rendre à l'évidence, il lui manque un truc pour devenir joueuse de très haut niveau.Ciao les rêves de footballeuse, place à des ambitions sur le banc, inspirées par Arsène Wenger, Sir Alex Ferguson,[elle], et aussi Babeth Loisel, forcément, la première qui lui a accordé de l'attention dans le milieu.Dix-huit ans, un bel âge pour être insouciante et rêver bien grand. Trop ?Mais comme Amandine Miquel a l'idée en tête, elle se plonge corps et âme dans la mission qu'elle s'est fixée, en dehors des 35 heures hebdomadaires qu'elle doit accorder au magasin Décathlon Sainte-Suzanne (dans le nord-est de l'île) qui l'emploie. C'est donc comme bénévole qu'elle fait ses armes à La Réunion, en commençant par les plus jeunes adolescents, avant de monter progressivement les catégories pour coacher des adultes. Des gammes d'entraîneur - terme qu'elle mentionne dans son CV plutôt que « entraîneuse » - qu'elle récite donc dans le, amateur,. Ce qui lui permet de comprendre notamment que le job ne consiste pas seulement à faireMais il faut croire qu'une idée est parfois suffisante pour pulvériser les obstacles. Boostée par son étiquette- elle y a joué de 12 à 16 ans notamment avec la vedette Fara Williams avec qui elle reste en contact - et sa grande disponibilité dans un environnement où tout est à construire, Amandine Miquel accumule les responsabilités et les expériences. Et quelques bons résultats qui lui valent une promotion au tournant des années 2010 : gérer le développement du football féminin à Mayotte. Une expérience qui confirme sa vocation, elle doit donc revenir en métropole pour monter dans les diplômes.Début d'une nouvelle décennie pour Miquel, durant laquelle(Rires.)Pas forcément un désavantage au moment de passer le DES mention footballEt comme elle s'est mise en mode saut de l'ange - démission et logement rendu à Mayotte, une valise pour tout bagage -, elle focalise ses efforts sur un objectif clair et unique., rapporte-t-elle. Quitte à devoir vendre tout ce qu'elle possède pour payer les frais de formation, 12 000 euros plus le logement et la nourriture à Clairefontaine. Sauf qu'Elisabeth Loisel, une nouvelle fois, est sur la route de Miquel.Pour pouvoir se former au DES, il manque néanmoins un élément, pas des moindres : une équipe de niveau régional, minimum. La stratégie de recherche d'emploi de Miquel est simple : elle chope les contacts de tous les clubs répertoriés sur le site de la FFF, qu'ils soient professionnels ou amateurs, et envoie CV et lettre de motivation. Trois cents envois...Une saison plus tard, DES en poche, elle peut prétendre à l'échelon national, et aspire donc à un projet en D2 ou ayant l'ambition d'y accéder.Technique peu subtile et donc limitée pour accéder à un monde professionnel qu'elle estime indispensable à la suite de sa carrière. Cet été 2015 est néanmoins porteur, car les Chamois niortais cherchent un nouveau patron pour leur équipe féminine, avec l'ambition d'accéder à la D2. Dès que l'offre est visible sur les internets, Miquel arrose avec son CV., se souvient Dodzi Eklu, alors directeur sportif de la section féminine niortaise, et donc responsable de la recherche de la perle rare. Et rapidement, il accroche sur le profil de l'ancienneEklu présente donc Amandine Miquel à ses boss comme le choix numéro 1,La greffe entre Miquel et les Chamois ne va pas totalement prendre, ce que regrette encore son ancien DS :Mais Miquel apprécie moins le décalage entre les ambitions annoncées et les moyens à disposition. Retour à la case Pôle Emploi, non sans avoir laissé un grand vide à Niort.Été 2016, alors que la France échoue en finale de son Euro masculin, Amandine Miquel repart quant à elle de zéro, ou presque. Avec des diplômes et de premières expériences concrètes, elle peut s'inscrire à un programme de l'UNECATEF,. Une excellente idée, car à mi-saison, le Stade de Reims a besoin d'un pompier pour éviter la descente en division régionale de sa section féminine. Et vu qu'à Reims,, reprend-elle. Une prise de contact avec David Guion, alors responsable du centre de formation champenois et assigné à trouver le coach idoine, permet de boucler la plus grosse opportunité de carrière de Miquel. Fin de saison 2017, l'opération maintien est un succès, deux ans plus tard, c'est le chef-d’œuvre avec une montée en D1 féminine.Ce qui vaut bien une bouteille de champagne envoyée à chaque période de fêtes à son bienfaiteur Didier Christophe...La suite ? Pas forcément avec l'équipe de France, son premier rêve, car si. La faute à des critères auxquels elle ne pense pas répondre comme. Mais bon, pour quelqu'un qui a découvert le métier en Outre-mer ou même évolué au Mexique enfant, les perspectives dépassent le territoire national :Des idées, des envies ?Des pays dans lesquelles elle n'a pas peur d'aller depuis qu'elle a grandi à Mexico.Pendant six ans, si elle ne peut pas, elle découvre le foot au milieu des garçons.Une période sans misogynie --, mais avec une vision du footballLe départ pour Londres à ses 12 ans n'est donc pas qu'un simple changement de vie,, où elle a cette fois sa, mais aussi une nouvelle approche du football."non, le foot, c'est pas ça"Elle ne sera jamais l'équivalent d'une Corinne Diacre, à la tête d'une équipe d'hommes, ou d'une Sonia Bompastor, propulsée au volant de la formule 1 lyonnaise entre autres grâce à son aura d'ancienne internationale. Mais Miquel ne s'en formalise pas, elle aime son histoire.Elle est persuadée que ses consœurs ont appris à respecter la sienne.