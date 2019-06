Renard à vif

Auteure d'un doublé face à la Corée du Sud, Wendie Renard s'est illustrée contre la Norvège par un CSC qui aura fait très peur à l'équipe de France. Mais la Martiniquaise ne s'est jamais effondrée. L'illustration d'un mental qui pèse 111 sélections internationales.

Apporter de l'eau au moulin de la boulette

Par Julien Duez, au Stade de Nice

Propos recueillis par JD.

» Marion Torrent est soulagée au moment du passage obligatoire en zone mixte. Soulagée, mais avec un mental de guerrière, celui qui l’a habité, elle et ses coéquipières, pendant 90 minutes d’une rare intensité, particulièrement après la 54minute, lorsque Wendie Renard ouvre son pied et pousse au fond des filets de Sarah Bouhaddi, un centre de Guro Reiten qui cherchait Isabell Herlovsen. «[Majri, ndlr]» , se rappelait péniblement l'intéressée avant de rentrer au vestiaire.Le scénario est cruelle pour la Lyonnaise qui, face à la Corée, était devenue l'héroïne d'un match parfaitement maîtrisé en claquant un doublé de la tête, ce qui avait poussé le staff norvégien à mettre à contribution le grand attaché de presse (1,96 mètre) despour travailler les coups de pied arrêtés avec ce Renard de substitution. Étrangement, le jour J, la Martiniquaise avait à son marquage Maren Mjelde et son redoutable mètre 65, évidemment insuffisant pour l'empêcher de son montrer aussi dangereuse que d'habitude. Sauf que cette fois-ci, point de coup de casque fatal : comme prévu, la Norvège s'est montrée particulièrement difficile à faire craquer. «, reprend Renard.L'expression bateau de «» a cet avantage qu'on passe plus de temps à analyser le moment qui vient de se produire plutôt que de se projeter trop loin dans l'avenir. En l'occurrence, ici, l'équipe de France a expérimenté ce que signifie être au pied du mur, en étant à deux doigts de partager l'enjeu sans avoir réussi à se mettre à l'abri. Le tout à cause d'un CSC qui aura sans aucun doute sa place dans le bêtisier de fin d'année : «, se désolait l'intéressée après coup.Heureusement pour elle, l'autre enseignement à tirer de cette expérience, c'est que les Bleues ont un solide mental. Renard a multiplié les contres et bien aidé Bouhaddi à passer une fin de soirée tranquille. «» , analysait la défenseure centrale. Effectivement, Eugénie Le Sommer l'a libérée d'un sacré poids en transperçant le filet d'Ingrid Hjelmseth sur un penalty que d'aucuns trouveront généreux, mais qu'importe : au rayon des coups de pouce du destin, la partie s'est achevée par un match nul. «» , expliquait celle qui ne compte désormais plus que cinq pions de retard sur le record de Marinette Pichon (81). «"Non, mais, au premier match c’est toi qui a mis deux buts !" »Réponse de l'intéressée : «» Le Nigéria est prévenu : le groupe France vit bien. Et ça peut faire mal.