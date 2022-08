Rémy avec famille

Dimanche dernier, la piteuse pelouse de Lorient a repoussé un micro-évenement : la première titularisation de Rémy Riou avec l'OL. Le portier de 35 ans, arrivé au club à huit ans et qui a connu ses premières minutes en pro avec Lyon le 5 août dernier, va profiter de la suspension d'Anthony Lopes pour démarrer ce vendredi contre Troyes. Revenu dans sa ville cet été pour encadrer les jeunes, il est peut-être celui qui incarne le mieux "l'ADN OL".

Olympique lyonnais ESTAC Ligue 1 Diffusion sur

Avant-dernier témoin des titres

Un clin d'œil manqué

Par Léo Tourbe

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il a donc fallu 34 ans et 364 jours pour que Rémy Riou enfile enfin la tunique de l’équipe de sa ville de naissance, de son club formateur. Un cadeau fait par Anthony Lopes lorsque le Portugais gratifie le Groupama Stadium d’une belle prise de catch à la 27minute de la première rencontre de la saison, contre Ajaccio , le 5 août dernier. L’arbitre voit rouge et éjecte Lopes du ring, ce qui oblige Peter Bosz à faire rentrer Rémy Riou, plus de quinze ans après que celui-ci a quitté le club rhodanien. L’ancien Nantais, arrivé à huit ans à l’OL n’a même pas le temps de savourer ses toutes premières minutes que Thomas Mangani se charge de le faire rentrer dans la partie en transformant le penalty consécutif à la faute de Lopes. Le reste du match est tranquille pour Riou, qui a quand même pu se distinguer sur une tentative instinctive de Riad Nouri, et ainsi préserver les trois points de la victoire., commentait-il après ce succès, alors qu'il soufflait ses 35 bougies le lendemain.Le retour du portier dans la capitale des Gaules n’a pas vraiment suscité la même effervescence que ceux d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Même s’il n’est pas officiellement champion de France 2006, n'ayant joué aucun match à l’époque, il est le dernier témoin encore en activité de cette faste époque pour le club de Jean-Michel Aulas. Le dernier témoin avec un certain Karim Benzema. L’état-major lyonnais se vantait de vouloir rapatrier des joueurs qui correspondaient au fameux "ADN OL". Riou fait partie de ceux-là et peut-être plus que ses deux coéquipiers revenus en grande pompe puisqu'il a connu la période où Lyon dévorait tout sur la scène nationale.En fin de contrat cet été après trois ans à Caen, il est revenu chez lui dans le but d’accompagner le groupe de l’OL, assez juvénile., déclarait-il à Olympique-et-lyonnais après la double confrontation contre le Dynamo Kiev en juillet dernier.Finalement, l’ex-Icaunais a dû enfiler les gants et plonger dans le grand bain plus tôt que prévu, sautant par la même occasion Julian Pollersbeck dans la hiérarchie des gardiens.L’histoire aurait pu être encore plus belle dimanche dernier puisqu'il aurait dû fêter sa première titularisation avec la liquette rouge et bleue au Moustoir à Lorient, là où il a pu lancer sa carrière en 2007, alors que Grégory Coupet et Rémy Vercoutre le barraient à Lyon. Le festival Interceltique a eu raison de ce joli clin d’œil , mais il aura le privilège de débuter dans le formidable outil de Décines-Charpieu., a confié Peter Bosz ce mercredi en conférence de presse.S’il empêche aussi bien les ballons d’entrer dans ses buts qu’il empêche le moindre poil de germer sur son crâne, alors l’OL est tranquille pour les trois prochains matchs.