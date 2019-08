Rémy Descamps quitte le PSG pour Charleroi

VLU

The goal drain. Après l'officialisation du départ de Kevin Trapp vers l'Eintracht Francfort , le PSG a perdu un deuxième gardien en l'espace de quelques jours : Rémy Descamps (23 ans) a en effet été transféré définitivement par son club formateur et s'est engagé avec Charleroi, pensionnaire de première division belge, pour les trois prochaines saisons.Après avoir effectué le début de sa formation à Clermont, Rémy Descamps a rejoint le PSG en 2013 et a signé son premier contrat pro en 2016. Sous les couleurs du club parisien, le gardien de but a remporté la Coupe de France 2017. Lors des deux dernières saisons, le jeune portier avait été prêté à deux clubs de Ligue 2 : le Tours FC (21 matchs) et au Clermont Foot (28 matchs).Le PSG avait cinq gardiens en début de mercato et à ce rythme, il n'en restera qu'un à la fin.