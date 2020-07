Benevento, pas trop tôt

Auteur d'une énorme saison et invincible à domicile, Benevento est déjà de retour en Serie A deux ans après l'avoir quittée, alors qu'il reste encore sept journées à disputer. Tout sauf surprenant, tant le club de Filippo Inzaghi dispose de gros moyens financiers et était attendu.

Vengeance à la napolitaine

Par Florian Cadu

Propos de GG recueillis par FC

Il est possible de parler de revanche. En novembre 2017, Benevento devenait la risée de l'Europe en battant le record européen du pire début de saison après avoir enchaîné treize défaites lors des treize premières journées de Serie A. Un peu plus de deux ans et demi plus tard, le club italien vient à nouveau de marquer l'histoire. Un étage plus bas, et de manière positive cette fois : en battant la Juve Stabia sur la plus courte des marges le 29 juin, lesont officialisé leur remontée dans l'élite à sept journées de la fin du championnat.C'est que l'équipe de Filippo Inzaghi, arrivé l'été dernier sur le banc après une expérience compliquée à Bologne , a marché sur la deuxième division italienne. Une seule défaite (en oubliant celle concédée en Coupe d'Italie, contre Monza), meilleure attaque (56 buts marqués avant la 32journée, contre 49 pour son dauphin Crotone qu'il a reçu ce vendredi), défense de fer (quinze réalisations encaissées seulement avant Crotone, devant Frosinone et ses 27 tremblements de filet subis), détermination impeccable... Oui, ce titre est largement mérité et n'a été remis en cause que par la pandémie de coronavirus. Raison pour laquelle la voix d'Oreste Vigorito, le président, a été fortement entendue en faveur de la reprise quand les débats étaient encore d'actualité.Vigorito, justement. Voilà l'une des principales raisons qui expliquent le succès 2019-2020 de Benevento. Ayant récupéré l'entité en 2006 avec son frère Ciro alors que la formation végétait au quatrième niveau, l'entrepreneur qui a fait fortune dans l'énergie éolienne et qui est considéré comme l'un des hommes d'affaires les plus riches de Campanie ne compte pas ses sous pour amener son bébé tout en haut. Offrant de conséquentes carottes économiques, le patron parvient depuis plusieurs années à enrichir et renouveler son effectif., témoigne Gaël Genevier, qui a pu croiser Bénévent (à défaut d'y évoluer) durant sa carrière puisqu'il tape le cuir dans la Botte depuis 2003.Par ce procédé somme toute aussi simple qu'efficace, le promu a pu mettre sur pied une équipe cohérente pour viser l'ascension., reprend le milieu de l'Albinoleffe, qui en connaît un rayon sur le sujet. En vrac : Christian Maggio (38 ans, 34 sélections et 300 matchs au compteur avec Naples), Marco Sau (une cape en 2013, longtemps membre de Cagliari), Roberto Insigne (frère de Lorenzo, ex du Napoli ou de Parme), Riccardo Improta (qui a découvert l'élite en 2013, avec le Chievo Vérone)... Sans oublier l'atterrissage d'Inzaghi, revanchard à la suite de ses déconvenues à Milan ou avec leset qui passera un véritable test la saison prochaine., assure Genevier.Même l'invincibilité à domicile n'a pas surpris tant que ça, alors que Benevento n'a lâché que six points à la maison. Genevier :(du nom du dirigeant, il comporte 13 000 places et constitue la troisième plus grande enceinte de Campanie)Dans ce contexte, lesse concentrent d'ores et déjà sur l'exercice prochain qui doit rimer avec maintien. Le chéquier vient d'ailleurs de sortir du tiroir pour attirer Loïc Rémy, qui devrait signer pour trois ans et toucher une rémunération 30% supérieure à celle d'un Lille qui dispute pourtant la Coupe d'Europe. Kamil Glik, révélé au Torino de 2011 à 2016 et en fin de contrat à Monaco en 2021, pourrait suivre. Histoire d'avoir de nombreuses armes pour ne pas paraître ridicules, et laver une réputation écornée lors de la toute première apparition dans l'élite.